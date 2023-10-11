投資美股 法人：首選成長科技股

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

從總體經濟的角度看，有許多主要指標顯示美國經濟軟著陸的機率上升，然而在美國各類股中，法人認為，具有成長潛力的科技股更是投資首選。

安聯投信表示，今年以來市場表現強勁，特別是在科技領域，由於利率保持在較高水準，加上限制性利率水準可能讓經濟腳步放緩，預期未來一季波動可能升高，即便景氣降溫，企業獲利仍將持穩。受惠生成式AI的領域表現最佳，受益雲端及軟體服務商較為明確地發展前景，半導體產業尤其受惠，以第二季財報和法說所釋出，看到許多企業談及生成式AI、人工智慧議題，有望看到科技外許多企業加速導入AI技術，這將提供長線機會和持久成長動能。

法國巴黎資產管理指出，創新科技是長期且具有吸引力的投資主題，例如雲端運算、自動化與人工智慧等，帶來巨大的需求與經濟面貌變化，如雲端運算已成為企業成長擴張的必要投資，企業營運更需要運算能力強大的伺服器，以協助處理龐大的人力資源、生產管理、財務管理、採購倉儲管理等多項系統。

自2018年第四季以來，Google、微軟與亞馬遜的三大超級雲端體系相關營收以平均27％的年化複合成長率成長，因此，具有創新的科技產業是值得布局。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮分析，AI持續為這波全球科技股的投資主軸，與雲計算的支持高度緊密結合，相關企業也積極部署產品與服務，從AI新創公司到微軟等主要雲端服務提供商，都在尋求獲得更多的輝達晶片可見一斑。研調公司Canalys預期，2023年全球企業對雲端服務支出將年增23％，在AI、高效運算、遠端協作等應用驅動下，更讓雲端應用潛在市場規模持續擴張。

安聯投信強調，AI應用將帶動邊緣計算需求，未來將有更多應用程序來優化這樣的新工具，目前已經看到部分公司將GPT相關功能添加至服務當中，用以強化客戶參與度及用戶體驗，相信這只展示技術應用的冰山一角，隨著軟體技術改善、升級，該領域未來的潛力及機會正在快速成長。