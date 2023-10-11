美投等債 價差空間潛力大

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美國投資級公司債低於90美元後的表現

美國10年期公債殖利率突破4.6％，投資級債百美元報價更小於90美元，投信法人表示，2000年來美國投資級公司債平均報價約104美元，根據歷史經驗，2000年以來一般時期入手美投資級公司債一年後報酬約5％，但若報價低於90美元布局平均年度報酬將升至26％，代表現在正是入手好時機，不論持有1年、2年或3年都是正報酬。

瀚亞投資優質公司債基金研究團隊指出，美國投資級公司債殖利率已高於5％，高於長期平均，評價來到20年來相對低位，提供很好的進場時機，現在入手美投資級債，不但短期收益具吸引力，待聯準會降息後賺到的資本利得空間也較大。

PGIM保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈分析，統計今年整體固定收益的共同基金和ETF，已獲2,432億美元流入，其中美國投資級債最為吸金，今年以來已流入2,228億美元。觀察美國就業市場雖降溫，但下降幅度有限，加上預期消費仍將持續支撐美國經濟表現，今年大幅衰退機率低。

根據BofA預估，市場對經濟衰退的擔憂持續下降，目前已達到去年3月以來的最低水準，有助於信用債等風險性資產的表現。且美國投資等級債目前殖利率已突破6％，在去年飽受利率彈升的衝擊，今年具吸引力的殖利率已成為驅動需求的重要關鍵。

凱基ESG BBB債15+基金經理人劉書銘認為，美國升息進入尾聲已成市場共識，目前殖利率水準已來到史上高水位，若明年第二季核心PCE來到3％以下，宣布降息將水到渠成，因此第四季已是布局投資等級債券的好時機。

投資等級債具備企業債信品質穩健、違約風險低等優勢，其中BBB評級債券享有較高殖利率，根據歷史經驗，升息循環結束後的短中長期報酬相對突出，通過ESG投資流程檢驗的企業所發行的公司債，財務體質與信用品質可望多一層保障。

建議存續期間較長的投資等級債券ETF對利率敏感度更高，受惠利率反轉後的資本利得空間可望更大，可留意債券ETF選擇方向。