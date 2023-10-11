機動到期債券基金 助獲利入袋

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根據統計，目前美國投資等級公司債平均殖利率近6％，來到13年以來高位，投信法人認為，隨升息循環接近尾聲，債市布局甜蜜點浮現，為提供投資人掌握十年一遇的債市投資機會，基金業者趁勢推出「升級版機動到期債券基金」，藉由提前結算出場機制見好就收，主動為投資人停利出場，掌握優質高債息與資本利得雙重收益機會。

復華投信表示，新推出的復華A級債券傘型基金旗下共有三檔機動到期債券子基金，分別為復華二年半至五年期機動到期A級債券美元基金、復華三至八年期機動到期A級債券美元/台幣基金。有別於過去到期債券基金多以持有到期為主，該傘型基金成立進場，後若淨值達標將提前到期並主動獲利了結，讓投資人更能靈活運用資金。

舉例來說，當復華二年半至五年期機動到期A級債券美元基金成立次日起屆滿二年六個月後、基金淨值達11元（相當於基金累積報酬率10％）；復華三至八年期機動到期A級債券美元／新台幣基金成立次日起屆滿三年後、基金淨值達11.5元（相當於基金累積報酬率15％），基金就會啟動提前結算機制出場。

復華投信指出，傘型基金設置提前結算機制鎖住獲利，有助掌握投資效率較佳時期，降低未來利率不確定的投資風險。且基金主要投資成熟市場信用評等A級以上的優質債券（含A-/A3），藉由一籃子的債券投資組合，可分散投資風險。

根據聯邦基金利率期貨市場最新預測，明年聯準會（Fed）可能開始降息，目前市場預期全年可能降息3碼。

復華二年半至五年期機動到期債券基金經理人杜承豪強調，當Fed開始降息，A級投資等級債因較優的信用品質，資本利得高於BBB及非投資等級債的機率大，基本面佳不易大幅波動，違約風險也較低，加上領取的債息，可提高投資效率，將是接下來降息循環債市布局首選。