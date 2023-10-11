升息尾聲 墜落天使債表現領先

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美國經濟軟著陸機率走高，隨聯準會進入升息尾聲，預期製造業景氣回溫，將帶動產業營收動能。投信法人指出，美國通膨短期內尚難降至目標2％，高利率政策還會再延續一段時間，考量美國公債殖利率曲線倒掛嚴重，建議債券投資聚焦在高債息機會的Fallen Angel非投資級債。

野村特別時機非投資等級債券基金經理人郭臻臻表示，檢視全球主要債券資產，Fallen Angel非投資級等級債券表現領先其他主要債種，截至今年6月違約率溫和上升至1.6％，企業財務體質仍相對堅挺。企業良好的財務與債務狀況也有望讓今年全年違約率不會大幅攀升；非投資級債中品質較佳的BB級債，在過去三年接近零違約，是經濟下行環境中更佳的選擇，入手Fallen Angel非投資級等級債，除具有收益力，更有抵抗景氣下行的防禦力。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊認為，今年美國GDP增長上修，有極大機率經濟呈現軟著陸，且通膨增長率亦逐漸減低，具有高殖利率和成長主題的債券，如科技非投資等級債券將有相對投資價值。加上美元匯率受到利差、利率政策以及避險需求的影響，雖然美國這次暫停升息可能會降低市場的避險需求而出現下跌，但市場普遍預測美國經濟出乎意料地強勁、油價上漲推升CPI反彈等，預期聯準會將維持相對高的利率水平，甚至不排除今年再度升息。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕強調，非投資等級債公司財務體質表現穩健，包括槓桿率和利息覆蓋率都相較過去明顯改善，意味著企業可以更容易地償還債務，因此非投資等級債的違約風險料可控，加上其仍提供誘人的利息收入，可望續獲市場青睞。

台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人李怡慧預期，美國升息走入倒數階段，一旦釋放貨幣政策進入暫停升息階段，有利非投資等級債券的表現，建議優先布局提前買回非投資等級債券，因為擁有縮短存續期間、降低波動度、以更高利率再投資提升效益利多。