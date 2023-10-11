3檔短天期美債ETF 淨值創高

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受通膨不降、升息疑慮、利率倒掛、美國政府暫緩關門等市場多重利空因素影響，近期全球金融市場動盪，不過也是有表現相對佳標的，觀察201檔股債原型ETF近期表現，包括群益0-1年美債、國泰US短期公債、中信美國公債0-1共三檔短天期美債收盤價仍創下新高。

群益0-1年美債ETF經理人李鈺涵表示，由於通膨指標雙雙高於預期，讓聯準會連續第四次升息3碼機率大幅提升，美國各項經濟數據表現強勁，升息時程比市場預估來得長，將會有更長時間維持在高利率區間。美國就業數據還是非常良好，目前市場與聯準會關注焦點，還是來自對通膨是否有效壓制，因此，預期短線上利率與股市還是有波動可能性。

殖利率倒掛，短天期債券利率高，存續期間短，適合投資人作為短期資金停泊的投資工具，李鈺涵建議，可以將資金轉向投資短天期債券ETF，可同時享有收益率3.8％以上與美元升值利多空間。

除短債之外，投資等級債的投資價值也受到多數法人肯定。PGIM保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈指出，回顧美國投資等級債價格走勢，過去30年僅兩次價格跌破90元，目前來到89.01的價位，超低價格吸引資金填補一年多以來的大幅流出，統計今年整體固定收益基金累計流入2,187億美元，其中美國投資級債流入1,389億美元，隨著外部環境已轉向，預期後續資金還有回補的空間。

投信法人強調，與股票相比，債券的波幅相對較低，且與股票的表現走勢相關性亦不高，在市場對於通膨以及經濟復甦力道是否延續的疑慮再起之下，股市面臨技術修正壓力，使得全球股市近期再陷震盪，安全性高的避險型資產獲得市場關注，成為資金躲避市況波動的避風港。

對投資人而言，可分批佈局短天期美債ETF，強勢美元之下，短天期美國公債ETF能受惠於美元升值，季配息領息，避險等多重投資價值，可列為投資人的資產配置工具。