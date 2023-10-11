匯率波動大 銀行祭換匯優惠

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

出國換匯神隊友

近期匯率波動大，加上進入賞楓、萬聖節、耶誕節的旅遊旺季，各銀行也競推相關的換匯優惠，民眾可利用相關優惠分批換匯，以分散匯率風險，更能在未來快樂出遊。

永豐銀行推出永豐匯元日，每周三以新台幣線上結購特選外幣，美元減4分、日圓減0.1分、歐元減10分、人民幣減1.5分、澳幣減6分優惠。或透過換匯優利定存以定存優利累積未來外幣資金，美元7天期定存年息8％、日圓7天期定存年息7.05％。若使用永豐銀ATM，由新台幣帳戶提領外幣現鈔，美元現鈔匯率減2分、港幣及人民幣現鈔匯率減0.2分、日圓現鈔匯率減0.02分優惠，且無須手續費。

中信銀行12月29日前於網路銀行／Home Bank APP推出「周周一起換匯吧」，每周於官網提供換匯優惠券供客戶領取使用，新台幣兌換14種幣別即期匯差優惠，其中美元最高減碼3.5分、日圓最高減碼0.14分，民眾可提前存好旅遊基金。

第一銀行針對持一銀金融卡至外幣ATM提領或持世界卡、商旅卡臨櫃兌換，美元現鈔最高5分減碼優惠。世界卡（含GLORY+世界卡、義享天地世界卡）及商旅卡（含御璽商旅卡、鈦金商旅卡、雙幣卡、公司卡、桃園卡）持卡人辦理臨櫃結購外幣現鈔及外匯存款，美元減碼0.05元、日圓減碼0.0005元優惠。

兆豐銀行的線上結匯現鈔優惠，各幣別皆有減碼優惠，及網銀帳戶結匯優惠，另對外幣提款機，持兆豐銀、他行金融卡也有相關優惠。

華南銀行建議，近期出國人數多，有結匯需求民眾可逢低分批買入以降低成本，先存入外幣存款，當有外幣現鈔需求時即可從戶頭領取，此時銀行僅會對提領現鈔收取匯率差價（現鈔賣匯價和即期賣匯價的差額），不僅可賺得存款利息也可分散匯率風險。匯率波動劇烈，依外匯需求目的、風險屬性等條件適時承做。

兆豐銀行認為，美國經濟穩健，高利率可能維持更長一段時間，現階段美元相對於其他貨幣更具利差吸引力，在基本面未出現變化前，若有長期需求者，任何時點均可以買進美元。

日圓因日銀維持現行低利率貨幣政策不變，待薪資成長達到2％以上才有可能調整貨幣政策。因此美日利差仍大，年底前日圓將維持偏弱走勢，有日圓資金需求可考慮逢低分批買入。