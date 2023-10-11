法人：黃金可逢低買 但別重押

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

法人預估未來四季金價中位數

以巴戰事前，法人對今年年底前金價走勢相對保守，即使中東情勢不平靜使金價止跌回升，法人認為，黃金可逢低買，但不建議重押，短線漲勢恐不會太大。

近期美國實際收益率進一步走高且美元全面走強，在雙十連假前，金價連跌九天，令金價失守關鍵點位，瑞銀投資總監辦公室表示，金價跌至3月以來最低的每盎司1,820美元，並跌破1,850美元～1,870美元的技術面支撐位後，投機性淨多頭頭寸削減及黃金ETF持續流出。

在金價下跌過程中，除各國央行買盤逢低買讓金價跌勢出現緩衝，新加坡大華黃金及綜合基金產品經理何彥樟指出，由於人民幣匯率走軟，大陸消費者更是瘋狂抄底，投資金條的買氣大增。根據歷史經驗來看，大陸大媽們短線進場買點算漂亮，因過去三次經濟衰退期間（2001年、2008年與2020），金價與黃金股票均有正報酬表現，建議可進行波段操作。

多數法人認為，黃金可搶短，不宜重押也不宜作長，因黃金價不具大幅反彈的潛力，主要因在於黃金抗通膨、避險功能已不似過往，尤其在聯準會尚不會立啟動降息，債券殖利率仍高。

元大S&P黃金ETF研究團隊強調，目前就業市場持穩、通膨僵固，點陣圖調高明年利率預測0.5個百分點，顯示聯準會啟動降息的時間會往後延，CME FedWatch Tool預測明年7月才會開始降息，且降息幅度只有2碼～3碼，由於降息時間延後、降息幅度不大，恐將使金價盤整期拉長。

排除中東戰爭因素，渣打銀行財富管理團隊預期，金價在未來三個月內有機會再回到1,950美元價位，因為美元漲多，投資人不再續搶美元及高利率回落，金價就有機會被動地回升，目前對於黃金的看法已趨於「中性」，主要是因黃金過往的避險及抗通膨的功能不再。當市場波動時，美元大漲、金價卻下跌，沒有任何避險功用，當市場出現通膨時，聯準會升息，也沒有看到金價有太大的起色，這也是金價不至於大幅回升及轉多的原因。