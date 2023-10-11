瞄準日本賞楓商機 國銀刷卡回饋最高26％

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日本賞楓旺季啟動，國銀紛推旅日神卡搶攻，其中永豐銀行MITSUI OUTLET PARK聯名卡最高回饋衝26％超吸睛，中信銀行LINE Pay推訂房最高15％回饋，第一銀行iLEO信用卡最高11％現金回饋，華南銀行Love晶緻悠遊寵愛紅卡日韓消費紅利5倍，兆豐日圓雙幣卡首次線上辦卡刷滿1萬日圓送1,000日圓，選對卡省很大。

中信銀建議，可從旅遊保障、機票優惠、住宿優惠、機場貴賓室、報到登機、機上購物／免稅店、海外消費中挑選最符合自己需求的優惠。若重視旅遊保障，可刷華航聯名卡有旅行平安險5,000萬元、海外全程險最高1,000萬元；住宿優惠優先選Agoda卡、LINE Pay卡，訂房滿額最高15％回饋；海外消費推薦LINE Pay信用卡、華航聯名卡、ANA聯名卡、中國信託商務卡／雙幣商務卡等，回饋都很大。

永豐銀指出，海外旅遊推薦刷永豐幣倍卡最高10％回饋，永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡於日本MITSUI OUTLET PARK內的顧客服務中心，出示聯名卡及指定QR Code有最高10％折扣、2張500日圓購物券及免稅10％折扣，等同回饋26％。旅途中若現金不足，也可使用永豐多幣簽帳金融卡在海外ATM直接提領外幣現金。

一銀表示，iLEO信用卡新戶海外消費最高11％現金回饋，既有卡友也有最高3％回饋；若辦iLEO數位存款帳戶，線上開戶同時辦卡，利用匯率較低時購買日圓，前往日本旅遊再搭配雙幣鈦金商旅卡，即可使用低成本購入日圓支付信用卡帳單中日圓消費，還可把握美元匯率節節高升時買進美元，鎖定匯率再獲3.2％現金回饋無上限，等同賺了匯差又賺了信用卡回饋金。

華銀說明，年底前國內旅行社、飯店住宿、訂房網及航空刷華南信用卡累積消費滿3萬元、5萬元，登錄送統一超商抵用券200、500元；累積消費滿10萬元，登錄送24吋行李箱，同獲超鑽現金回饋卡國內消費最高2％、海外消費最高4％現金回饋，或Rich+富家卡國內消費最高4％、海外消費最高5％回饋。

兆豐銀建議，民眾可先在國內刷卡買好優惠行程，再帶擁有國外消費高回饋的卡，一來可以折抵國外消費1.5％手續費，二來也可賺回饋，如兆豐利多御璽卡國外消費3％回饋無上限，不分國家都可使用。