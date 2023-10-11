新光電信債ETF殖利率逾6.5%

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比中華電存股還香！新光A-BBB電信債ETF（00867B），追蹤ICE美林15年期以上A-BBB美元電信債指數，截至5日止，該檔ETF平均到期殖利率達6.52％，比起國內電信三雄2023年均殖利率4.26％還優，更遙遙領先中華電信3.95％的殖利率表現，目前相關債券價格受美10年公債殖利率攀新高影響，債券ETF價格也不斷探低，以10月5日收盤價計，新光A-BBB電信債ETF最新價格僅29元左右，顯示ETF價格被市場過度修正，現在入手低接，除享優「殖」收益保護，再享價格遭市場修正後，低接投資機會超「值」。

新光投信表示，為追求穩健，投資人現階段挑選債券重點，建議著重「低違約率」（不受景氣波動影響）、「高殖利率」（至少6％以上），與「存續期間長」（未來賺資本利得空間大）等3大特性，若依3大特性排序各產業債，全球投資等級的「電信產業債」順勢脫穎而出，加上電信債配息來源穩定，全部來自債券票息，不會造成投資人領高息卻侵蝕到本金的情形。

電信債ETF的配息來源，也全都屬於海外利息所得，如果投資人的息收超過新台幣2萬元，不須繳納二代健保補充保費（2.11％），直接享有海外投資稅負優勢，成為2024年求全球投資等級產業債具「穩定收益」與「價格低估」雙重優勢的投資新寵。

以新光A-BBB電信債ETF（00867B）為例，主要持債比例來自美國電信三雄（AT＆T、Verizon、T-Mobile），持債占比將近8成，美國3大電信業者，擁有財務體質健全、企業競爭優勢佳，相關債券違約率低之外，未來更直接受惠美國拜登總統420億美元的網路基建政策，搶攻高速寬頻網路商機，2028年更有機會搶占6G入場門票，帶動未來業績獲利持續衝高，相關債券價格將有機會進一步上揚，掌握未來美國降息後之債券資本利得潛在報酬。