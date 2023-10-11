國泰金 10/20辦臺灣氣候行動博覽會

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國泰金控攜手國際氣候發展智庫（ICDI）與國立臺灣大學生物多樣性中心，於年底聯合國氣候峰會（COP28）前，在臺北松山文創園區2號至4號倉庫，領先舉辦第三屆「2023 臺灣氣候行動博覽會」，堪稱「COP 28前哨站」。「臺灣氣候行動博覽會」自2021年舉辦至今，已成為全臺氣候行動年度盛事，今年以「勇敢淨零 遇見新未來．Meet the Future」為訴求，並扣合國際議題趨勢和今年度聯合國氣候變遷高峰會COP28主題，聚焦永續（Sustainability）、轉型（Transition）及綠色生活（Green Living）等三大議題主軸，集結產、官、學及NGO齊聚一堂。

今年博覽會將舉辦五場系列論壇活動，邀請到國內外各界重量級講者，包括在10月20日首日舉辦「高峰論壇」、10月21日舉辦「淨零台北論壇」、「淨零臺灣 氣候對話」論壇、及22日舉辦的「國泰氣候變遷青年論壇」和「亞洲低碳發展策略夥伴交流論壇」。此外，今年度博覽會將響應COP28進行首度全球盤點（Global Stocktake），由下而上發起「松山宣言」，邀請各界一同參與減少碳排放，展現臺灣氣候行動的量能，並在今年12月前進COP28正式發表中英文版的「松山宣言」、及公布連署宣言之響應單位名單和其減碳承諾與淨零路徑。讓臺灣的氣候行動與努力能被全世界看見，一起實現永續發展的目標。

國泰金控這次更特別規畫「永續里辦公室」展區，讓永續不再只是企業經營的必考題，更成為全民日常話題。2050淨零排放為全球共識及目標，國泰金控以勇敢淨零氣候行動為主軸，將永續金融知識以有趣互動方式呈現，還有展場限定永續沙龍，邀請專家暢談屋頂光電、漁電共生經驗分享，邀請新世代永續里民共同體驗。