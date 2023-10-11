美債息下挫 美股3連漲 費半勁揚1.3％

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美國聯準會官員陸續釋出鴿派言論，加上中東局勢動盪，避險資產湧入債市，美債殖利率大幅下挫，華爾街股市10日開高走高，道瓊工業指數最高曾漲290點，標普500指數一度揚昇1.1％，終場四大指數皆收紅。

道瓊工業指數揚升134.65點，或0.40％，收33,739.30點；標普500指數上漲22.58點，或0.52％，收4,358.24點；那斯達克指數上揚78.60點，或0.58％，收13,562.84點；費城半導體指數大漲44.719點，或1.29％，收3,512.071點。

數據方面，紐約聯準銀行公布調查報告顯示，美國消費者9月的通膨預期自前值3.6％上升至3.7％，三年期的預期為自2.8％攀升至3％，而五年期預期則由3％略為下降至2.8％。

市場靜待周三將發布的聯準會9月會議紀要，以及周四將出爐的9月消費者物價指數（CPI），以評估年底前聯準會的貨幣政策動向。

政經方面，亞特蘭大聯聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）周二發表鴿派言論，強調除非前景發生變化，否則聯準會不再需要升息，他認為政策已足夠具有限制性，目前為止升息的大部分影響尚未顯現，對於經濟前景，他看好美國經濟具有強大動力，得以吸收政策緊縮的部分影響，經濟將會放緩而不陷入衰退。

明尼亞波利斯聯準備銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）則稱，美債殖利率走高可能會在降低通膨方面發揮一些作用，意味著聯準會不需要大幅升息，不過他仍強調這樣的劇本仍有不確定性，並警告指出，倘若經濟過於強勁，聯準會可能需要進一步升息以減緩經濟成長，從而面臨經濟硬著陸的風險。

而聯準會理事沃勒（Christopher Waller）周二則重申，聯準會致力於將通膨降至2％目標，強調價格穩定為其首要責任，不過並未就貨幣政策與經濟現況作出明確表態。

地緣政治方面，以色列遭到巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」突襲，以色列也正式向哈瑪斯宣戰，宣布召集30萬名後備軍人，並對加薩走廊實施全面封鎖。外界曾質疑伊朗可能密謀參與策劃、提供哈瑪斯軍援，不過伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）於10日首度出面否認指控，稱伊朗並未參與攻擊，但支持巴勒斯坦對抗以色列人，另外，沙烏地阿拉伯對此表示，正與地區和國際夥伴一同全力防止局勢升級。

由於市場對聯準會升息的預期降溫，加上中東局勢使避險買盤增多，美債殖利率周二全線下挫，對貨幣政策較敏感的2年期美債殖利率最深下行15個基點，跌破5％大關至4.93％，為9月8日以來的一個月最低，10年期美債殖利率最深跌18個基點，來到4.62％。

個股方面，被稱為「特斯拉勁敵」的Rivian上周四曾重挫近23％，不過該公司獲得瑞銀看好，瑞銀認為其基本面改善，近期拋售潮適逢低買入的好機會，將評級自「中性」上調至「買入」，Rivian周二最高漲逾6％，脫離三個多月來的低點，終場上揚4.58％。

龍頭科技股10日漲跌互見，Meta揚升3.48美元，漲幅1.09％，收在321.84美元；亞馬遜上漲1.22美元，漲幅0.95％，收報129.48美元；而微軟則下跌1.43美元，跌幅0.43％，收328.39美元；蘋果挫跌0.60美元，跌幅0.34％，收報178.39美元；Google下滑0.30美元，跌幅0.22％，收139.20美元。

台股ADR方面，台積電ADR上漲1.62美元，漲幅1.82％，收報90.61美元；日月光ADR攀升0.10美元，漲幅1.31％，收在7.75美元；聯電ADR收紅0.08美元，漲幅1.13％，以7.17美元作收。