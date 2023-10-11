10／11盤前》以巴戰火對台股影響多大？軍工有戲？

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台股今（10/11）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

1.Fed副主席傑佛森（Philip Jefferson）9日指出，最近美債殖利率上升可視為對經濟的潛在抑制，Fed在評估未來政策路徑時必須謹慎行事，必須在收緊力道太少以及政策太過限制的風險間取得平衡。達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）也說，如果長債殖利率是因為期限溢價上升而保持較高水平，進一步升息的必要性就可能降低。

根據CME的FedWatch工具，預料11月暫停升息可能性由一天前的72.9％勁揚至88.5％，12月按兵不動的可能性由57.6％驟增至74％，即Fed今年利率會維持在5.25～5.5％的22年高點。（中性看待）

2.美國聯準會官員陸續釋出鴿派言論，加上中東局勢動盪，避險資產湧入債市，美債殖利率大幅下挫，華爾街股市10日開高走高，道瓊工業指數最高曾漲290點，標普500指數一度揚昇1.1％，終場四大指數皆收紅。

道瓊工業指數揚升134.65點，或0.40％，收33,739.30點；標普500指數上漲22.58點，或0.52％，收4,358.24點；那斯達克指數上揚78.60點，或0.58％，收13,562.84點；費城半導體指數大漲44.719點，或1.29％，收3,512.071點。

3.國際貨幣基金（IMF）10日發布最新《世界經濟展望》報告，重申2023年全球成長率3％，上修美國、日本，但下調中國、歐元區今年的經濟展望。台灣今年成長率被大幅調降至0.8％，但明年GDP看好有3％增幅。（中性看待）

4.國安基金11日召開第三季例會，預計在會後公布最新財報，並揭露4月中旬停止護盤後的退場進度和績效。這次例會遇到以巴衝突爆發，國安基金官員指出，討論全球地緣政治帶來的影響，是國安基金例會的例行公事，因此這次也將提到，據目前觀察，以巴衝突發生後，美股表現還算平穩。

5.目前研判中東地緣政治風險升溫屬短期區域衝突，台股在連假後還要關注Fed升息、大立光法說、台積電法說與大選行情起跑，法人認為，外資短線有賣過頭跡象，短期間有望見到資金回流，表現可望逆轉勝。

6.第一金投顧董事長陳奕光分析，伊朗未明確涉入衝突，一旦涉入衝突，可能提升原油供應的風險；對台股而言，政治事件影響金融市場約一到二天，對台股11日開盤影響有限。

7.台股近期走勢偏弱，八大公股銀行買多賣少，觀察八大公股券商近三個月（7月6日至10月6日）共65個交易日動態，有高達45天買超，僅20天賣超。公股銀行一般喜愛在台股偏弱時買進，顯見這三個月公股認為可逢低買進的趨勢較明顯，近20個交易日共買超474億元。

8.總統蔡英文10日發表國慶演說，特別提及「潛艦國造」與「2050淨零轉型」二大政策，又適逢以巴衝突造成油價大漲，法人認為台股11日盤面聚焦在軍工與綠能族群。

9.以巴掀戰事，市場關注台股能源、軍工概念股，對此，法人研判「影響可能有限」，短期來看戰爭對原物料、軍工可能多少有影響，但整體市場不至於有太大反應，預期台股仍是區間整理。此外，業內人士表示，短線仍需持續關注中東地緣情勢，原物料市場是否因此受到影響，進而加大對全球通膨的壓力。

10.記憶體廠減產效應逐步顯現，包括DRAM和NAND Flash現貨報價揚升，業界看好記憶體第四季價量齊揚，連帶記憶體封測廠第四季營運走出上半年谷底，法人看好力成、南茂、華泰及華東等記憶體封測廠第四季單季營運。

11.全球消費性電子需求疲弱，影響半導體供應鏈表現，在晶圓測試業者中，京元電（2449）卻在AI題材橫空引爆需求下，填補消費性產品需求，也讓今年營運優於市場預期。法人看好，明年在AI、車用、HPC等高階應用需求持續擴大之下，晶圓測試廠包括京元電、欣銓、矽格及台星科營運均將受到推升。

12.美債殖利率飆高，債券ETF今年大受歡迎，根據金管會統計，8月底債券ETF檔數較去年底減少四檔，但發行規模與受益人數卻是不減反增，發行規模將突破1.7兆元大關，前八月就暴增近5,000億元，受益人數更從去年底的15萬人，8月底飆升到破70萬人大關，暴增逾3.6倍。

13.以巴爆發衝突，中東局勢再度緊張，近日國際油價開盤後就飆升，一向被視為避風港的美元與金價也再度走高，投資人考慮搶短。

專家指出，油價目前處於短空、黃金處於中空的局面，除非未來以巴戰爭擴大，影響到能源供應鏈，才可能扭轉局面，否則以巴戰爭頂多帶來「短多」，最終還是要回到基本面，對於單一產業基金或ETF，投資人不宜看到短多就重押，要做好資產配置。（中性看待）

14.為搶攻今年最後一波十三號星期五、雙十一購物節，蘋果、華為、三星等主要手機大廠，紛紛推出新手機，且相繼進入大量備貨期，位居供應鏈重要位置的台廠，如台積電、大立光、玉晶光、和碩、鴻海等，第三季業績都逆勢上衝，甚或有機會一路旺到年底。

15.蘋果今年新機最大亮點就是將Lightning轉換為Type-C，在充電完成大一統後，可望有實質訂單挹注的Type-C連接器廠包括正崴、優群、宣德業績可望報喜，其中正崴9月營收率先寫下近11個月新高，優群亦寫下歷史第三高及歷年同期新高。

16.法人評估金融業獲利展望，銀行將維持穩定，壽險因去年同期基期低，第四季成長力道強勁，證券則因以往大型選舉前，股市多能維持高檔甚至衝高，因此年底前成交量可望持穩且增長，整體金融業仍看好。

17.聯準會（Fed）年底前仍存在升息可能，加上高利率將維持一段時間，近期美元指數一度衝上107價位，今年以來始終維持強勢，利差仍有優勢，美元定存持續受市場青睞，銀行10月續推高利美元定存，甚至有外銀推出短天期利率飆上7％。

18.台灣國際智慧能源周18日登場，由於政府積極推動再生能源成效顯著，今年度參展規模再創新高，參加業者年增四成達350家，預計使用攤位1,275個，也較去年成長27.5％；其中，綠電業者擴大布局儲能案場，整合光充儲，並積極打造區域型智慧電網（微電網），泓德能源和雲豹能源均看好明年完工後併網，售電收入將明顯增加。

19.今年度APEC經濟領袖周（AELW）將於美國時間11月11日至17日在舊金山舉行。據悉，部長級年會已敲定由行政院經貿辦總談判代表鄧振中與國發會主委龔明鑫代表出席；至於經濟領袖會議，預估由台積電創辦人張忠謀第六度代表蔡總統出線機會高，顯示台灣在半導體中無可取代的地位，不過仍待總統蔡英文進一步拍板和宣布。

20.商保補健保露曙光！據悉，健保署已和金管會達成2大初步共識，第一是爭取保險業者同意調整醫療險保單費率，將門診治療納入理賠範圍；第二將與保險業者協商，進一步開放「弱體保單」，讓早期罹癌者也能「帶病投保」醫療險。

21.市場研究機構Gartner於9日公布最新報告，全球PC製造商第三季出貨量為6,430萬台，較上年同期下降9％。雖為連續八季下滑，但遠優於第二季降幅的16.6％，行業景氣似已觸底回升，走過長達兩年寒冬的PC行業有望迎接春天。

22.韓國9日宣布，美國已將三星電子及SK海力士兩大晶片業者列入認證終端用戶（VEU）名單，即日起無限期開放美國業者對三星及SK海力士中國廠房出口半導體製造設備，有助穩定全球晶片產能。韓國總統府經濟事務秘書Choi Sang-mok表示：「美國政府的決定化解了韓國半導體產業最大貿易問題。」同樣受限美方禁令的台積電9日表示，不評論市場傳聞。

23.香港今年前三季IPO市場表現低迷，排名跌至全球第八位，但國際會計師事務所KPMG（安侯建業）仍看好香港IPO市場。KPMG於9日發表報告指出，在約110家的上市申請案（截至第三季）的支持下，香港預計在2023年底重返全球IPO前五大市場。

24.新加坡官方近日發布的報告顯示，星國數位經濟近年蓬勃發展，去年在國內生產毛額（GDP）的占比超過17％，高於2017年的13％，五年來對星國整體經濟產值的貢獻增加近1倍。

25.美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）率領跨黨派參議院代表團訪問中國，此行與多位中方高層會面。中國商務部部長王文濤9日在北京會見該訪問團時表示，願為兩國工商界合作創造良好經商環境，呼籲美方「精準界定安全邊界」，避免泛安全化、政治化、工具化。

對中一貫鷹派的舒默此行訪中，被外界視為美中雙方和緩緊張關係並營造合適對話氛圍的一環，意在為有機會於11月亞太經濟合作會議（APEC）場邊舉行的中美元首「習拜會」鋪路。（中性看待）

26.全球影音串流平台OTT吹漲風，暴風圈持續擴大，繼Disney＋台灣宣布11月起推出新方案喊漲之後，市場傳出Netflix計劃在好萊塢罷工結束後在多國市場調漲，台灣原生的CATCHPLAY＋即日起也推出超值訂閱新方案應戰，以低於國際平台的漲勢趁機搶市。

這波影音串流漲價從美國吹向全球，值經濟低迷之際仍喊漲，業界稱「就是不想再虧了！」OTT業者一面花大錢投資內容搶眼球，一面為搶市占壓低收費，導致賺少賠多，即使是單年賺錢的Netflix也仍在為獲利而戰，包括打擊共享帳號、力推含廣告低價訂閱方案，拉抬營益率。

27.受惠傳統旺季、新機效應及新台幣貶值，多家PCB廠第三季營收優於預期，健鼎（3044）、欣興（3037）、金像電（2368）步入今年新高；而車用PCB定穎投控（3715）、敬鵬（2355）因汽車產業旺季，第三季營收攜手繳出年、季雙增成績單，定穎更以42.27億元寫單季新高紀錄。

28.AI指標股9月業績大爆發，實質受惠股開始繳出亮眼表現，台光電（2383）單月營收續創歷史新高，摩根大通、美銀證券看好第四季營運續強；金像電（2368）9月營收刷新去年12月來新高，呼應花旗環球與大和資本正向觀點；技嘉（2376）營收暴衝，亦創單月紀錄。

雙十連假期間遇以阿戰事，美股波動劇烈，投資專家認為，台股短線震盪機率高，可從中篩選出符合成交量放大、三大法人積極加碼，及9月營收成長「三增」條件，一詮（2486）、聯茂（6213）等14檔將脫穎而出。

29.驅動IC股營收陸續開出，消費性產品復甦躊躇，各家公司繳出不一成績單。第三季以敦泰（3545）表現最為亮眼，較上季大幅成長15.6％，累計前九月營收更轉為年增正成長。相較之下，指標廠聯詠（3034）雖達財測區間高標，然成長力道不足，微幅季減4.5％，天鈺（4961）也呈季減2.29％。法人指出，敦泰取得手機新訂單，如陸系、韓系中低階款皆有導入，挹注第三季營收，趨勢有望延續，看旺本季度表現。

30.折疊手機軸承廠上季營收表現突出，富世達（6805）、兆利（3548）第三季營收分別創下單季次高、掛牌以來歷史新高成績單，累計前三季營收雙雙由年減逆轉為年增，反應大客戶折疊手機挹注的成長動能，也是電子業中罕見繳年、季雙增營收的個股。

31.被動元件暨半導體設備商雷科（6207）日前取得和詮科技（6673）13.4％股權，和詮於上周召開股東臨時會，改選董事，雷科董事長鄭再興當選董事長，正式入主和詮科技，未來和詮擬切入綠能產業，且不排除引進其他合作夥伴、啟動併購。

32.強固型電腦需求暢旺，持續貢獻族群穩健營收。神基（3005）9月業績維持高檔、帶動第三季合併營收攻上90.36億元，站18年來單季次高；茂訊（3213）強固型電腦出貨勁揚，拉抬單季營收達9.19億元，寫下僅次2020年同期的第二高。

33.勤凱（4760）公告9月營收1.00億元，月減13.6％、年增118.4％，連兩個月繳出營收年增率逾1倍的佳績。第三季營收3.23億元，年增81％，寫下近七個季度來的高點，主要是客戶經庫存調整後，加上急單挹注，第三季營運出現復甦力道。

34.信用卡發卡激增及冷錢包產品出貨，台灣銘板（6593）9月合併營收0.71億元，月增13.83％，年增61.46％，創歷史同期新高；提供銀行資安解決方案的普鴻（6590），則受惠花旗與星展合併所衍生的系統升級商機，9月營收0.71億元，年增61.02％。

35.藥華藥（6446）執行長林國鐘10日表示，公司在全球的研發、銷售、運輸持續進步，長期營運趨勢為「曲棍球棒式的成長」（hockey stick growth），亦即短期是平緩式的穩定的業績，但未來將是急遽式的大成長。

36.雷虎科技（8033）繼2022年正式獲准加入美國陸軍協會，成為正式會員之後，9～11日首次參加在華府舉辦的美國陸軍協會軍工展（AUSA），展示無人機產品，獲得美軍陸軍特種作戰、訓練單位，及其歐洲盟邦作戰單位高度詢問與評價。雷虎是經濟部評選9家軍用商規無人機國家隊中，唯一參加此展覽的公司。

37.第三季油價衝高，帶動塑化報價一波行情回穩反彈走勢，不僅台塑化（6505）煉油事業獲利翻倍躍進，台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）及台聚（1304）集團、國喬（1312）、台苯（1310）、聯成（1313）等本業營運轉機也明顯發酵，一掃上半年營運虧損壓力陰霾。第四季在通澎壓力趨緩、庫存去化，剛性買盤持穩增，營運可望持穩走堅；相對當前股價多處波段低點，成為長期投資追蹤焦點。

38.因第三季天氣炎熱，加上新廠投產的加持，宏全（9939）自結第三季營收73.71億元，年增3％，創單季歷史新高；累計今年前三季營收206.56億元，年增6.73％，也創同期新高。法人估宏全今年營收有機會挑戰歷史新高。

39.代工大廠緯創（3231）、英業達（2356）9月筆電在季底出貨效益帶動下，出貨皆較8月回溫、分別達200萬及180萬台，讓單月營收同步受惠，其中緯創9月營收778.82億元、月增6.8％，英業達475.29億元、月增2.3％。法人表示，隨著兩業者年底筆電出貨增溫，加上AI伺服器的出貨放量，於產品結構的改變下，將對其毛利率帶來正面效益。

40.IC設計族群近來股價漲聲響起，MEMS麥克風廠鈺太（6679）隨著PC市場庫存去化，重啟拉貨動能，營收已連續五個月成長，法人預期明年再加入手機業務後，年營收可望雙位數年增；電源管理IC廠偉詮電（2436）同樣受惠PC市場復甦，USB PD晶片自第三季拉貨動能增加，訂單能見度至明年第一季，加上Type-C接口滲透率持續攀升，明年營收也可望重返雙位數成長。

41.美國公債殖利率飆高，台、美股市走勢震盪，惟盤面千金股仍吸引市場目光，法人指出，千金股為盤面多空關鍵風向球，隨明年總統大選進入倒數三個月，年底作帳行情、選舉行情蓄勢待發，高價族群也摩拳擦掌，「準千金股」中的亞德客-KY（1590）、嘉澤（3533）同樣獲得法人欽點，看好後市有望問鼎千金價。

42.隱形眼鏡族群受中國客戶消化庫存波及，除了望隼（4771）逆勢突圍外，前三季營收表現不如預期，目前正力拚雙11的拉貨潮，晶碩（6491）、視陽（6782）看好下半年業績成長力將優於上半年，法人認為，該類股仍有機會拚搶兔年最後一波業績。

43.儘管疫後餐飲市場消費大爆發，但在「黃小玉」等農作原料相繼數月價格回落下，以商用油、商用飼料等食糧為主包括大統益（1232）、福懋油（1225）、福壽（1219）等反應價落，9月營收均呈現下滑，10月5日黃小玉期貨價格已呈現大反彈，估10月營收回穩。

44.蘋果第三季調整庫存，供應鏈營運略低於預期。TPK-KY宸鴻（3673）第三季合併營收達180.5億元，季增11.2％，較2022年同期減少35.4％。GIS-KY業成（6456）第三季合併營收約173.9億元，相比前一季減少15.84％、年減51.03％。2023年IT產業需求低迷，觸控雙雄預期第四季優於第三季，營運小幅成長。

45.通膨、升息造成的服飾的消費需求降緩，品牌廠庫存下滑下，紡纖上中游的遠東新（1402）、新纖（1409）、集盛（1455）部分化纖產品的訂單已有回來跡象、產線稼動率也有回升，下游的成衣代工廠儒鴻（1476）、聚陽（1477）的訂單能見度更已見到明年第一季。紡纖上中下游業者認為，整個紡纖產業環境真正回溫，恐怕要等到明年上半年。（中性看待）

46.金管會力推的信託2.0第二階段計畫，將失智者的財產安全納入重點項目，已提出「失智者經濟安全保障推動計畫（2021～2025年）」，信託業也積極響應。信託公會指出，「信託業辦理失智者或疑似失智者服務參考做法」近日已出爐，可供銀行在服務失智者或疑似失智者客戶辦理信託時的實務參考，希望兼顧失智者客戶平等及合理便利的金融服務及財產安全，成為信託業者辦理失智症客戶服務的指南。

47.今年最後一波連假因遇天雨影響出遊，加上正值周年慶期間，使得全台百貨人潮與業績反而增長5％～10％；包括新光三越北中南六店周年慶首六日人潮增1成、業績正成長，而遠百、遠東SOGO百貨與Global Mall等連假四天業績均有1成成長。

48.交通部加速2030年客運公車將全面電動化，估計十年推動期間可帶動國內產值1,700億元效益。瞄準電動巴士商機，台塑集團、中油加速推展電池材料耕耘，台塑新智能、北基也與台灣各家電動巴士、儲能案場洽談合作，多路部署政策利基。

49.台中五星級飯店受惠疫後國旅市場爆發，帶動前三季平均住房率達75％，年增約10％，展望第四季，業者表示，喜迎商務客回流，加上餐飲宴會市場進入尾牙旺季，及國慶焰火在台中、台中跨年晚會等，以觀光帶動經濟活動輪番上陣，預估第四季台中飯店業住房率有機會衝破8成。

利空因子：

1.雙十連假結束，加上爆發以巴衝突，台北股匯市11日開盤波動恐加劇，在資金避險情緒下，匯市恐再現變盤補貶可能。匯銀主管預期，「周三匯市開盤恐不會如上周平靜」，且因周一、周二休市，本周僅剩三個工作天，交易相對集中，整體就看全球匯市走向，震盪預料加大，估計在32.1～32.33元區間波動。

2.金融業Q4展望，法人分析未來風險，主要觀察三大因素，一是美國聯準會是否會再升息、二是美國公債殖利率是否衝高、三是地緣政治風險等因素。

3.韓國9日宣布，美國已將三星電子及SK海力士兩大晶片業者列入認證終端用戶（VEU）名單，即日起無限期開放美國業者對三星及SK海力士中國廠房出口半導體製造設備。法人認為，豁免消息主要影響恐是破壞記憶體供需平衡，無限期豁免下，兩大記憶體公司將持續增加中國工廠產能，加上中國記憶體晶片廠快速崛起，如長江存儲，長鑫存儲及福建晉華，若供給持續開出，難免又造成另一次價格崩跌，台廠如南亞科、華邦電、旺宏將首當其衝。

4.德意志銀行（Deutsche Bank）9日發布最新報告示警，以巴衝突令中東地緣政治風險升溫，而這可能加劇通膨壓力，導致通膨預期重演1970年代「停滯性通膨」失控狀態。多位經濟學家與分析師同聲警告，須留意中東緊張局勢推升通膨的風險。

5.中國與歐元區今明年成長率均遭到IMF下修。中國今年成長率從7月估值5.2％降至5％，明年成長率自4.5％調低為4.2％；至於歐元區今明年成長率，由7月所估的0.9％、1.5％，下調為0.7％、1.2％。

6.以色列政府以安全為由，要求雪佛龍暫時關閉在以國塔瑪（Tamar）的海上天然氣田生產。由於擔憂此舉恐讓地中海東部地區的天然氣供應受阻，歐洲天然氣價格9日狂飆。

7.中國國際貿易促進委員會（貿促會）與全球貿易金融科技平台XTransfer10日聯合公布報告，大陸9月外貿出口先行指數為72.4，較上月減少1.48，較上年同期大減11.8，顯示9月外貿數據表現恐不樂觀。此外， 預計10月外貿出口先行指數仍將繼續下降，預估較9月減少0.74～0.87區間。

8.聯準會（Fed）今年續升息，美元強勢不變，資金因此續湧向債券，使得8月底壽險保單解約金約8,427億元，今年恐破兆元，將是史上首次連兩年解約金逾1兆元。另至8月底壽險資金仍呈現淨流出（總給付大於總保費收入）約764億元，但已較去年第四季緩和，加上利息收入與投資收益支應，不至於出現現金流量危機。

9.以房養老貸款業務持續成長，但隨央行連五升，利率最高已飆到4％。金管會最新統計，截至今年9月底，已有15家銀行提供以房養老貸款服務，核貸件數累計達7,446件、核貸額度累計約426億元，年成長率分別達17.22％、17.68％，前五大銀行以一銀最積極，年增39％，合庫、土銀、華銀也都有雙位數成長。

10.美國汽車工人聯合會（UAW）對底特律三大車廠的罷工行動已經進入第四周，而根據安德森經濟集團（Anderson Economic Group）估算，截至第三周結束為止，這場罷工對美國汽車業已造成55億美元損失，超過本世紀任何一次汽車業罷工帶來的損失。

11.美股財報季本周拉開序幕，將由銀行股打頭陣。值得注意的是，美國利率急升恐讓銀行業第三季持有的債券與貸款未實現損失再度擴大，並進一步對其資產負債表造成衝擊。在此同時，這些銀行為了避免存戶流失，還面臨被迫提高存款利率的壓力。

12.美國聯準會（Fed）連番升息加重民眾財務負擔，不僅令房貸與車貸借款人每月須償還更多金額，也使信用卡利率隨之躍升，更多人面臨還不出卡債的困境。

13.歐盟與美國10日傳出，正進一步形成針對中國的聯合陣線。外媒引述兩位知情官員透露，歐盟計劃在20日與美國的峰會中宣布，對中國的鋼鐵生產商展開反補貼調查。

14.大型零售商減少訂單與歐美消費者縮減支出，導致海運需求持續低迷，令該產業今年迎來「旺季不旺」的悲慘情況，不僅運費較疫情高峰暴跌最多九成，許多業者乾脆取消航班。

15.最新研究報告指出，隨著全球進行能源轉型，煤礦產業將首當其衝，預估到2050年將減少將近100萬個工作，其中以中國與印度的煤礦業減少最多的工作機會。

16.大陸乘聯會最新9月份銷售報告指出，美國電動車大廠特斯拉9月共售出74,073輛上海超級工廠製造的電動汽車，較上年同期驟降10.9％。值得注意的是，乘聯會預估9月新能源車批發總銷量達83萬輛，年增23％，凸顯大陸本土車企已成特斯拉的強勁敵手。

17.大陸人力資源機構智聯招聘日前公布2023年第三季「中國企業招聘薪資報告」顯示，期內大陸平均招聘薪資為人民幣（下同）10,115元，較第二季小幅回落1.5％。其中，新能源、生醫生技等產業人才需求逐漸擴張，而在房地產利多政策帶動下，相關職位薪資也隨之上漲。