英央罕見示警 稱美國科技股估值恐過高

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英格蘭銀行在其最新報告中指出，考量到當前的宏觀經濟背景以及利率政策，美國科技股的估值可能已經過高。

英格蘭銀行於10日釋出最新報告，該報告紀錄金融政策委員會（Financial Policy Committee）9月底與本月初的會議內容，根據其內容，金融政策委員會的官員認為，考量到利率上升帶來的影響以及通膨帶來的不確定性，一些風險資產的估值已然過高。

倘若全球經濟前景惡化，或各國持續調升利率，抑或是利率進一步波動，都可能導致風險資產的價格急遽下挫，進而導致金融環境收緊，對於企業和家庭皆會造成影響，金融政策委員會指出，包含美債殖利率攀升在內，任何由此產生的波動可能都會蔓延至英國和全球市場。

美國財經媒體CNBC報導稱，在利率接近歷史高位、全球地緣政治緊張局勢加劇之際，許多熱門科技股的交易價格較標普500指數大幅溢價，標普500指數成分股的本益比（以未來12個月盈餘來計算）目前為18倍，而輝達、微軟、Google母公司Alphabet的本益比分別落在31倍、29倍以及21倍，顯著高於大盤。英格蘭銀行的報告中寫到，許多已開發經濟體的風險資產的估值已接近或高於歷史水準的中間值。

英格蘭銀行作為貨幣政策制定者，通常不會對具體市場價格發表意見，舉例而言，在雷曼兄弟倒閉、2008年全球金融危機爆發前，前聯準會主席柏南克（Ben Bernanke）幾乎保持沉默。不過英央此次的做法也並非首例，曾於1987年至2006年間擔任聯準會主席的葛林斯潘（Alan Greenspan），便曾於1996年12月的一次演講中警告，股市出現了「非理性榮景」（irrational exuberance），用以形容科技股不合理飆漲。但在在葛林斯潘發表該次演說後，大多數央行總裁皆避免對資產價值發表評論。