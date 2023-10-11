蔣萬安都更5＋2箭與富品建設公私協力讓海砂屋變新家

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台北市30年以上老舊建物達72%，台北市長蔣萬安3日再宣布都更新政，除了原本的都更5箭外，宣布加碼「2箭」，針對整宅、海砂屋及耐震力不足等明顯危害建物，市府給容積獎勵最高可達100%，希望能加速推動都更進程。

據台北都更處指出，蔣萬安市長都更新政新增的第1箭是「臺北市防災型都市更新專案」，瞄準高氯離子鋼筋混凝土及耐震能力不足的建築物，利用增誘因、加速辦、減災害三原則，來加速防災型都市更新。第2箭為「臺北市整建住宅專案計畫」，北市目前還有19處整建住宅尚未完成重建，需加大推動都市更新力道。

可謂為全台最多「委建」案建商之一的富品建設董事長曾富瑋表示，近期原物料與人工成本雙漲，都更案常礙於獎勵值不夠而「談不下去」，非常贊同北市府此次增加誘因的政策。曾富瑋拿富品建設已經送事業計畫案子的海砂屋個案「北投富品天成」、「關渡黃金城」為例，一直以來許多地主都想改善居住環境，卻考量分回面積不夠使用，以及對建商的信任感不足等問題延宕，幸而富品建設進場協助，才幫助地主圓夢。

曾富瑋指出富品建設不僅是雙北地區委建的知名好手，也有「委建王」的美譽，他說自己每每看到海砂屋地主住在危樓裡「搏命」，不時擔心水泥塊剝落天花板突然掉下來、鋼筋爆裂等，不忍地主長年受地震和暴雨漏水所擾，所以目標要用專業、誠信、速度打造安心安全好宅，並做到能符合每位地主的需求，讓大家住的安心幸福。

也因此富品建設幫地主客製化服務的信念很快傳開，透過地主們不斷口碑介紹，詢問度大增。目前富品建設成軍不到6年，已整合總計有20餘案，屋主完成簽約的案子有15案，其中海砂屋重建有8案正在進行中。富品建設十分感謝蔣萬安市長及北市府團隊對海砂屋地主生命財產的重視。

曾富瑋說期許在政府政策及民間業者的合作下，公私協力，能幫海砂屋地主早日換得美麗新家園，而富品建設也會在需求客製化、利潤最大化、麻煩極小化三大策略上持續貫徹，以創造房屋的增值性、安全性為首要目標，搭配專業經理人制度，採用「平台化」進行全方位圓形整合，讓富品建設深耕都更危老，不辜負地主期望。