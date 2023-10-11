跨國網路攻防演練18日登場 15國獨缺資安強國以色列

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資安威脅加劇，已成為全球重大風險，如何在無煙硝戰爭中取勝，只能靠不斷模擬演練。據掌握，我國將於18到20日舉辦跨國網路攻防演練（CODE），聚集超過15國家和國際組織來台參與，有望創下史上最大規模，惟資安強國以色列婉拒參與。另數位部下設資安院，也已悄悄找好「外援」，藉專案計畫首度延攬法國資安人才來台，協助台灣與世界接軌。

台灣因環境特殊，是國際上的資安攻防熱區，經常遭受跨境的網路攻擊。到底我國資安威脅有多嚴重？國安會秘書長顧立雄日前曾脫口，台灣每天就要承受近500萬次的網路攻擊，且大部分從中國大陸而來。另數位部統計資料顯示，今年上半年就有逾45萬筆威脅情資，散布在國內外。

實際上，行政院國家資通安全會報自2019年起每兩年舉辦CODE，數位部去年8月成立後，即規劃辦理CODE 2023，期盼透過實兵演練方式，強化政府機關與關鍵基礎設施的資安防護能量，也能強化國際間資安組織技術交流，並期進一步建立跨國資安聯防機制，有效防堵組織型、國家型的網路威脅。

數位部長唐鳳日前也透露，今年將邀請更多組織和官方層級來台。據掌握，今年跨國演練將在18到20日舉行，預計將有超過15個國家與國際組織來台參與，部分國家或組織並派出不只一隊參加。據悉，數位部有邀請資安強國以色列，惟因實體參與有困難而婉拒；另美國國土安全部也在邀請名單中。數位部對此僅表示，今年確實有更多國家實際來參與，惟參與國家與國際組織名稱，因涉及揭露意願，目前暫不便公開。

不過數位部透露，CODE 2023選擇關鍵基礎設施領域中的水資源領域作為該次主軸，建置仿真演練場域，由國內外資安團隊、國內政府機關代表及國際駭客競賽的獲獎選手擔任紅隊進行攻擊，另由台灣自來水公司擔任藍隊防禦，進行紅藍隊對抗。而紅隊將針對模擬環境內的目標主機進行探測與資料蒐集，並利用蒐集的資訊進行攻擊；藍隊則需偵測並分析來自外部的攻擊行為，進行防護與通報應變作業。

此外，數位部表示，該屆活動採政策及技術並重，除進行實戰攻防演練與技術切磋，並首次舉辦「前瞻資安探索會議」，邀請國內外的產官學界專家，聚焦關鍵基礎設施安全及新興技術這兩大重點，商討相關資安政策，期盼集結多元的視野，與國際接軌，凝聚面對新興資安威脅的因應策略。

除了一次性的跨國網路攻防演練，台法9月已聯手進行合作計畫，由資安院挖角法國資安專家來台做研究員，提升日常資安防護。據悉，該合作至少1到2年，除協助台灣接軌法國跟歐盟的重點資安政策，也有可望觸及AI、後量子密碼等新興科技趨勢分析。