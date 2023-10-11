《盤前掃瞄-國外消息》美股連3漲；以巴戰事突襲 Fed改唱鴿

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【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.周一Fed官員發表下個月暫停升息訊號，10年期公債殖利率收4.65%，為8月23日以來最大單日跌幅，美股連三日上漲，市場仍持續關注以巴衝突的進展，道瓊指數漲134.65點，漲幅為0.40%，報33739.30點；那指漲78.60點，漲幅為0.58%，報13562.84點；標普500指數漲22.58點，漲幅為0.52%，報438.24點；費城半導體漲44.72點，漲幅為1.29%，報3512.07點。

2.以巴戰事突襲 Fed改唱鴿。以巴爆發新一輪衝突，聯準會（Fed）官員9日突然相繼釋出鴿派說法，認為美國長債殖利率近期大增，已降低再升息的必要性，期貨市場隨即顯示今年不再升息機率提高。不過，這場殺戮雖尚未對全球市場造成太大影響，但衝突升級的可能性仍堪慮。專家警告，中東爆發衝突後，通膨再陷升溫風險，為Fed決策更添不確定性。

3.UAW罷工損失 本世紀車業之最。美國汽車工人聯合會（UAW）對底特律三大車廠的罷工行動已經進入第四周，而根據安德森經濟集團（Anderson Economic Group）估算，截至第三周結束為止，這場罷工對美國汽車業已造成55億美元損失，超過本世紀任何一次汽車業罷工帶來的損失。

4.第三季PC出貨跌9％ 可望觸底。市場研究機構Gartner於9日公布最新報告，全球PC製造商第三季出貨量為6,430萬台，較上年同期下降9％。雖為連續八季下滑，但遠優於第二季降幅的16.6％，行業景氣似已觸底回升，走過長達兩年寒冬的PC行業有望迎接春天。

5.利率急升 美銀行業Q3獲利不妙。美股財報季本周拉開序幕，將由銀行股打頭陣。值得注意的是，美國利率急升恐讓銀行業第三季持有的債券與貸款未實現損失再度擴大，並進一步對其資產負債表造成衝擊。在此同時，這些銀行為了避免存戶流失，還面臨被迫提高存款利率的壓力。