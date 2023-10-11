愛車人報到》王ADEN與MAZDA3的初體驗

【中國時報陳大任】王ADEN今年22歲，是一個愛音樂、愛創作的男生，從高中到現在已有4、50首作品，最近正忙於為個人專輯《Be a Lover》宣傳，受中國時報之邀與最新款24年式MAZDA3合拍，他認為車就是私人的小空間，可以自己關在裡面放喜歡的味道、聽喜愛的音樂，享受ME TIME時光。

三年級開始學鼓、五年級學吉他，國中學唱歌、彈鋼琴，高中開始學寫歌和電吉他。王ADEN作品中有很多比例都是自己的愛情故事。笑說，第一首歌就是寫給高中學姐表白作，名字叫《直屬禮物》，因為她是我的直屬學姐，之後成為我的初戀，他坦言，自己曾經是個很容易被愛沖昏頭的男生。

王ADEN小時候住在澳門的伯父家，印象中每次出門都是坐在後座，他喜歡開著窗，讓下巴靠在窗邊吹著風、看街景，車子的震動會讓自己覺得很放鬆，「後座就像我的一個小世界一樣」。他記得有一次剛考到駕照，借朋友的車開，在出停車場時不小心撞到一個小箱子，有驚無險，但自覺是個很會操控的人，心裡不會受到影響，「況且我考駕照筆試、路試都是滿分」，只是目前還沒有什麼機會開到車。

這次合拍也難得有機會試開一下，王ADEN覺得MAZDA3起步的力量很大，開起來很輕，BOSE音響也蠻適合他的音樂風格，身高186cm的王ADEN覺得空間也不會太擁簇，不過個人的喜好是肌肉車，粗獷的感覺，但MAZDA3的流線造型蠻吸引人的。

24年式MAZDA3有SEDAN及HATCHBACK兩大車型，分別提供20S Carbon Edition、20S Premium及20S Signature等3個車款，售價自86.8萬元至101.8萬元，拍攝車型為頂規的MAZDA3 HATCHBACK 20S Signature，同時加價（2萬元）選配Carbon Edition+ Package，包含酒韻紅真皮座椅、智慧型頭燈（ALH）、爍黑鋁合金輪圈與車外後視鏡。