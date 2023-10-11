將捷金鬱金香酒店 尾牙春酒年底前享好康

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不知不覺進入2023年尾聲，即將進入金龍年！因應尾牙春酒旺季，位於新北市擁有淡水最美河景的「將捷金鬱金香酒店」推出早鳥超值優惠搶攻市場，即日起只要於12月31日前完成付訂，就贈「迎賓雞尾酒暢飲」，另外訂席滿額，就加贈高級客房住宿券。

犒賞辛苦一年的員工，為金龍年迎來好運！將捷金鬱金香酒店於2023年12月1日推出尾牙春酒專案，平日（週一至週四）每桌NT＄10,800+10%起，贈「紅酒乙瓶」；假日（週五至週日）每桌12,800+10%起，贈「紅酒兩瓶」，每桌16,800+10%起，贈「紅酒暢飲」，若每桌18,800+10%起，則贈「紅酒、白酒暢飲」。

以上方案皆享有果汁無限暢飲，免費提供音響設備及停車，而卡拉OK和訂房都有優惠價；凡於12月31日前完成預付訂金，即贈送迎賓雞尾酒暢飲，另外為滿足企業尾牙春酒抽獎活動需求，訂席滿15萬元加碼再送高級客房住宿券乙張，尾牙專案3桌起即可適用上述早鳥優惠以及滿額贈禮優惠，且付訂後享試菜1桌7折優惠（需加10%原價服務費且於宴會前1個月完成）。訂席專線：02-2620-3968

也不用擔心酒水不夠無法盡興，除了將捷金鬱金香酒店提供《酒類優惠加值方案》，還可以到「滬尾之星」續攤，挑高大型天窗隨著時間氣候都有不同風情，空間寬闊舒適，餐點精緻美味，絕對是放鬆的好去處；園區室內外空間多元，能滿足中小企業及團體包場餐聚不同需求。（禁止酒駕，未成年請勿飲酒）

《尾牙春酒專案內容》

週一至週四

每桌$10,800+10% 贈紅酒 乙瓶

週五至週日

每桌$12,800+10% 贈紅酒 兩瓶

每桌$16,800+10% 贈紅酒 暢飲

每桌$18,800+10% 贈紅酒/白酒 暢飲

每席間果汁無限暢飲；卡拉OK優惠價；提供當日免費停車

《配套方案》

免費提供摸彩箱；享訂房優惠

免費提供麥克風、講台及基本飯店燈光音響設備及內建式投影機及螢幕一組

付訂後享試菜1桌7折優惠（需加10%原價服務費且於宴會前1個月完成）

每桌升等進口紅酒+啤酒無限暢飲 優惠每桌$1,500+10%（需全場加購）

加購金牌啤酒無限暢飲 優惠每桌$1,000+10%（需全場加購）

《酒類優惠加值方案》

如自備酒類飲料，酒水服務費優惠價：每桌每款$500

※詳請請洽訂席專線：02-2620-3968

【滿額禮贈送】及【早鳥優惠】注意事項：

訂席需滿3桌以上適用此專案。

專案優惠恕無法與其他優惠合併使用。

以上所提供之各項服務及禮券，恕不接受更換或退款。

將捷金鬱金香酒店官網>>http://www.goldentulip-fabhotel.com.tw/