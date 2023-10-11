全球PC出貨逐季回溫 Q4有望轉年增

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全球PC市況持續回暖，第三季含括Wintel、macOS和ChromeOS的桌機、筆電出貨總量，續以約一成上下的季增幅、回升至單季達6000萬台上以的水準，雖仍較去年同期年減7～9％，不過研調機構預估，第四季傳統假期銷售潮若可正常發酵，有機會帶動全球PC出貨動能終結連八季的衰退、轉為年正成長，並於明年復甦。

IDC及Gartner雙雙發布最新全球非平板／2-in-1可拆卸式的PC出貨初步統計，第三季總量落在6,820萬及6,428萬台左右，年減幅各為7.6％及9％，明顯較第一、二季時分別年減三成及一成以上的降幅收斂，顯示PC市況正以逐季走升態勢回溫外，進入第三季的傳統返校季效益亦有所發酵。

其中，位居首大的聯想，今年單季出貨年減幅繼於上半年從逾三成收斂至二成以內後，至第三季再縮小至5％以下，出貨量回升至1,600萬台以上。排名第二的惠普更在手上庫存去化完畢後，於第三季反轉、以年增6.4％揚升至1,350萬台以上水位。

而連兩季站穩單季出貨千萬台的戴爾，續居第三，其第三季出貨雖僅與上季持平，但出貨年減幅亦從上半年的三成以上，一路下修至二成及15％以內。至於在五、六名爭強的雙A品牌華碩、宏碁，第三季出貨也進一步回升至約490萬及440萬台水位，年減幅並分別收斂至11％及2.5％以下。

至於位居第四的蘋果，因去年第三季適逢中國解封、供應鏈趕單出貨而拉升基期，今年第三季出貨年減23～24％、落於630～720萬台，但表現多有遠超其疫情前的單季出貨水位。

五大非macOS的PC品牌廠，在第三季的出貨水準仍皆未回升到疫情前2019年同期表現，即使第四季能順利止跌反轉、回歸年正成長，依研調機構先前下修2023年度全球PC總量約2.52億台的預估數來看，尚較2018、2019年度低。

惟預期明年因Windows 10終止更新服務、推升商用PC市場加速展開汰換周期，同時消費型PC也將逐步進入下一波升級換機的早期階段，研調及業者皆對PC市況的復甦看法樂觀，IDC及Garnter並各自預估全球總量將有3.7％及4.9％年增長，拉升至優於2018年度的出貨總量水位，但恐仍不若2019年水準。