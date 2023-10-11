《數雲端》走著瞧-創9月營收年增逾9成 前3季近翻倍

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【時報記者莊丙農台北報導】走著瞧-創(6902)持續受惠於海外市場擴張與產品線佈局，9月營收為0.68億元，月增10％，年增93％；前3季營收5.59億元，年增95％。Gogolook表示，海外市場擴張與多元產品策略將持續帶動今年營收成長，目標今年全年營收成長率將不低於去年表現。

公司指出，今年三大營收來源皆可望持續成長，其中，數位廣告在優化效益提升下，期待維持高成長，並與以訂閱制（SaaS）為主的信任雲服務同樣持續受惠海外市場擴張。以袋鼠金融Roo.Cash為主的商業服務營收，亦可望在平台陸續推出新功能與拓展多元商品下持續成長，並將持續透過多種渠道提升品牌知名度及增加用戶黏著度，例如袋鼠金融Roo.Cash官方LINE帳號成立僅約一個月，就已擁有超過75萬好友數，一步步建立消費金融生態圈。

以區域別來看，Gogolook台灣市場將著重以多元產品提升ARPU與獲利，而海外市場方面，與政府和大型企業的合作陸續展開，例如Gogolook成為今年泰國皇家警察防詐活動「Cyber Vaccinated」企業代表，9月起由當地團隊與警方一起投入全國性的防詐宣導，Whoscall也能在警方的支持下走出首都圈，快速提升用戶數與知名度，並帶動數位廣告和信任雲服務營收持續成長。

由於上半年營運表現優於預期，下半年預計將增加在人才與海外市場的投資以佈局長期成長。Gogolook將透過強化防詐資料庫、創新AI技術應用與人才招募，持續提供橫跨個人和企業所需的防詐服務，並能廣泛應用在各種數位場景，發展穩健而多元的營收來源，目標長期成長表現優於全球信任科技產業平均。