台灣精品前進孟買 大秀Best Made In Taiwan創新產品

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由經濟部國際貿易署與外貿協會共同主辦的「臺灣形象展」，10月5日至7日在印度孟買登場，其中超級亮眼的「台灣精品館」聚集25家得獎品牌60件產品，涵蓋智慧資通訊、智慧醫療、智慧機械三大領域，以Best Made In Taiwan為展館裝潢及宣傳主軸，讓兼具創新與品質的台灣產品呈現在印度買主及民眾眼前，有效提升MIT形象並協助我商爭取合作商機。

精品館展出包含群聯電子、固緯電子、廣積科技等企業的最新產品與解決方案，展前，擁有近2,800萬Instagram粉絲的印度超人氣女明星Mouni Roy即在社群邀請大眾前來台灣精品館參觀，開展當天馬哈拉施特拉邦副首長法德納維斯及Mouni Roy披著印有台灣精品LOGO的飾帶，與貿協董事長黃志芳一同蒞臨現場，吸引眾多媒體及印度買主目光，貴賓親自體驗神寶醫資的遠距醫療解決方案，還在明基BenQ的智慧互動電子白板Best Made In Taiwan的主視覺上簽名，為台灣精品在印度留下歷史性的一刻！

10月5日下午館內舉行產品發表會，由貿協副秘書長邱輝立及駐印度代表處經濟組組長陳郁淇進行開幕，傳達台灣精品的創新價值代表臺灣產業的最高榮譽，並由博晟生醫、河見電機及智捷科技的企業代表介紹其產品特色及成功案例，接著進行貴賓導覽讓媒體及買主盡情體驗友訊科技、慧友電子、吉赫實業的亮點產品，吸引10多家當地媒體進一步採訪我商。

明緯印度的業務經理Sunil特別從班加羅爾前來參展，就是為了藉此盛會與孟買的客戶見面，開展第一天就與15家非常有效率的交流；美科的頭皮護理產品切中印度人愛美的特性，吸引至少5家買主爭相詢問引進印度的代理權。印度營運商級（carrier-grade）的WIFI提供業者ALTAI表示，臺灣的智慧科技應用具領先地位，現場展示的愛比科技（IPEVO）的視訊協作攝影機品質極優，將與我商詳談採購合作。

台灣精品本（2023）年度已成功在印度展開系列推廣活動，除了臺灣形象展，8月於印度自動化工業展辦理發表會、9月首度赴加爾各答辦理體驗活動，下一站為11月的印度台灣精品電競賽，預計吸引眾多玩家至現場體驗，全方位提升MIT形象並協助業者印度布局。