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台灣精品前進孟買 大秀Best Made In Taiwan創新產品

  • 工商時報 陳宗慶
外貿協會董事長黃志芳（右4）與馬哈拉施特拉州政府副州長（右3）、印度超人氣女星Mouni Roy（左4）披著台灣精品飾帶，體驗The Best Made in Taiwan亮點產品。圖／貿協提供
外貿協會董事長黃志芳（右4）與馬哈拉施特拉州政府副州長（右3）、印度超人氣女星Mouni Roy（左4）披著台灣精品飾帶，體驗The Best Made in Taiwan亮點產品。圖／貿協提供

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由經濟部國際貿易署與外貿協會共同主辦的「臺灣形象展」，10月5日至7日在印度孟買登場，其中超級亮眼的「台灣精品館」聚集25家得獎品牌60件產品，涵蓋智慧資通訊、智慧醫療、智慧機械三大領域，以Best Made In Taiwan為展館裝潢及宣傳主軸，讓兼具創新與品質的台灣產品呈現在印度買主及民眾眼前，有效提升MIT形象並協助我商爭取合作商機。

產品發表會吸引多家印度媒體，由外貿協會副秘書長邱揮立開幕致詞，介紹台灣精品的創新價值。圖／貿協提供
產品發表會吸引多家印度媒體，由外貿協會副秘書長邱揮立開幕致詞，介紹台灣精品的創新價值。圖／貿協提供

精品館展出包含群聯電子、固緯電子、廣積科技等企業的最新產品與解決方案，展前，擁有近2,800萬Instagram粉絲的印度超人氣女明星Mouni Roy即在社群邀請大眾前來台灣精品館參觀，開展當天馬哈拉施特拉邦副首長法德納維斯及Mouni Roy披著印有台灣精品LOGO的飾帶，與貿協董事長黃志芳一同蒞臨現場，吸引眾多媒體及印度買主目光，貴賓親自體驗神寶醫資的遠距醫療解決方案，還在明基BenQ的智慧互動電子白板Best Made In Taiwan的主視覺上簽名，為台灣精品在印度留下歷史性的一刻！

外貿協會副秘書長邱揮立（左2）、駐印度代表處經濟組組長陳郁淇（左3）及貴賓體驗艾法產品。圖／貿協提供
外貿協會副秘書長邱揮立（左2）、駐印度代表處經濟組組長陳郁淇（左3）及貴賓體驗艾法產品。圖／貿協提供

10月5日下午館內舉行產品發表會，由貿協副秘書長邱輝立及駐印度代表處經濟組組長陳郁淇進行開幕，傳達台灣精品的創新價值代表臺灣產業的最高榮譽，並由博晟生醫、河見電機及智捷科技的企業代表介紹其產品特色及成功案例，接著進行貴賓導覽讓媒體及買主盡情體驗友訊科技、慧友電子、吉赫實業的亮點產品，吸引10多家當地媒體進一步採訪我商。

馬哈拉施特拉邦政府副州長法德納維斯親自體驗明基智慧互動電子白板滑順的使用手感，並留下寶貴簽名。圖／貿協提供
馬哈拉施特拉邦政府副州長法德納維斯親自體驗明基智慧互動電子白板滑順的使用手感，並留下寶貴簽名。圖／貿協提供

明緯印度的業務經理Sunil特別從班加羅爾前來參展，就是為了藉此盛會與孟買的客戶見面，開展第一天就與15家非常有效率的交流；美科的頭皮護理產品切中印度人愛美的特性，吸引至少5家買主爭相詢問引進印度的代理權。印度營運商級（carrier-grade）的WIFI提供業者ALTAI表示，臺灣的智慧科技應用具領先地位，現場展示的愛比科技（IPEVO）的視訊協作攝影機品質極優，將與我商詳談採購合作。

台灣精品本（2023）年度已成功在印度展開系列推廣活動，除了臺灣形象展，8月於印度自動化工業展辦理發表會、9月首度赴加爾各答辦理體驗活動，下一站為11月的印度台灣精品電競賽，預計吸引眾多玩家至現場體驗，全方位提升MIT形象並協助業者印度布局。

左起簽名：馬哈拉施特拉州政府副州長法德納維斯、超人氣女星Mouni Roy、外貿協會董事長黃志芳於明基智慧互動電子白板簽名，留下歷史性的一刻。圖／貿協提供
左起簽名：馬哈拉施特拉州政府副州長法德納維斯、超人氣女星Mouni Roy、外貿協會董事長黃志芳於明基智慧互動電子白板簽名，留下歷史性的一刻。圖／貿協提供

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