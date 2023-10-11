證交所11月27日將推出即時性的「觀點」專區

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證交所預訂於今年11月27日推出嶄新、具即時性的「觀點」專區，並於明（113）年1月2日移除出版品專區及優化統計報表專區介面。

為即時提供投資大眾重要業務及特定議題觀點，證交所預訂於11月27日推出「觀點」專區，作為未來出版品發布的主要平台。

不同於現行傳統刊物定期出版，未來「觀點」專區將提供更即時、更深入的知識內容，以因應瞬息萬變的資本市場，滿足投資大眾對高品質資訊的需求。

另外，為了配合「觀點」專區成立，證交所將自明年1月2日起移除公司官網出版品專區（路徑：官網＞產品與服務＞出版品），並停止發行部分定期刊物，規劃調整如下：

證券服務：

■ 《證券服務》原為偶數月發行之刊物，將自113年1月2日起停止發刊。

■ 歷史期刊將保留至「觀點」之「改版前期刊」。

證券市場發展動態：

■ 將調整為《集中市場月訊》及《國際證券市場法規暨發展動態》，以全新樣貌每月推出於「觀點」之「市場動態」。

■ 歷史期刊將保留至「觀點」之「改版前期刊」。

研究報告：

■ 保留至「觀點」之「改版前期刊」。

其他出版品：

■ 《中文年報》、《臺灣投資指南》、《Fact Book》請參考「關於證交所＞公司介紹」之路徑。

■ 證券統計資料請參考「交易資訊＞統計報表＞證券統計資料年報」之路徑。

■ 《上市證券統計輯要》由於多為已揭露資訊，將自113年1月2日起停止發刊，並另於官網提供資訊來源。

證券市場月訊：

《證券市場月訊》由於多為已揭露資訊，將自113年1月2日起停止發刊，並另於官網提供資訊來源。

證交所60週年特刊：

保留至「觀點」之「改版前期刊」。

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