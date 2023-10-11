LiMA「原」創新動力 拓展日本市場新商機

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原住民族商品通路品牌「LiMA」，取自南島語族詞彙數字5，延伸意指張開手掌，攜手團結合作之意。今（2023）年9月至10月LiMA品牌跨足於關東（東京）及關西（大阪）兩大城市中以Pop-Up快閃店型式展售為期2個月，分別進駐東京誠品生活日本橋、大阪近鐵百貨神農生活兩大通路重鎮，將臺灣原住民族優質商品帶到現場，藉此展現LiMA品牌價值軟實力，同時也為臺灣原住民族業者開拓海外市場商機。

本次日本LiMA快閃店由原住民族委員會領軍集結原民業者約23家、超過100項商品及近3,000件商品數，品項類別包含生活文創、傳統工藝、特色食品、伴手禮盒等，其中具特色商品有馬告相關產品、月桃葉編織包、手作琉璃珠等。LiMA快閃店於10月進駐大阪阿倍野近鐵百貨「神農生活」，以「食習」為策展主軸，將臺灣原住民族的特色食材與零嘴帶到現場，如：馬告玫瑰鹽、馬告粒、刺蔥方塊酥、洛神蜜餞及紅藜千層棒等，以日常生活的飲食認識原住民族商品特色，吸引喜歡臺灣在地「原味」、「原創」的商品需求，提供便捷選購方式與途徑。

於10月6日現場開放兩場次DIY體驗活動，邀請來自臺東魯凱族部落的indo玩皮工坊柯淑英老師現場手作教學，與日本民眾互動體驗及品嚐原住民族特色飲品，藉此拉近與民眾距離，更了解臺灣原住民族的文化圖紋意涵與特色商品，並展現臺灣原住民族傳統文化創新風格美學。

秉持LiMA原選品牌創發初衷，以全臺最大原住民族商品通路品牌之奠基、形塑、創價為己任，策動網實整合、營運管理、行銷廣宣、異業合作，攜手全國原民優質商品業者藉由LiMA，展現臺灣原住民族文化生活美學，讓國人與國際旅客喜愛原民商品，促成認識、認同、喜愛、消費行為的同時，進一步了解原民文化美學內涵，攜手LiMA「國家隊」拓銷國際市場。