《美股掃瞄》美公債殖利率降 美股連漲3日

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日線連3紅的美股，受到聯準會官員暫緩升息的鴿派言論，以及美國公債殖利率未再創新高的雙重激勵。不過，市場還是關心中東衝突事件最新情勢發展。

亞特蘭大聯邦準備銀行表示，聯準會不需要再次升息，未來也不至於會出現經濟衰退的情況。另外，美債於美東時間9日休市一天後，10日重新恢復交易，美國10年期公債殖利率未能續創16年最高紀錄外，反而重寫8月以來最大單日跌幅，目前在4.65%左右。。

以巴衝突最新發展，以色列空襲加薩走廊，把這片人口稠密且貧困，被地中海、以色列和埃及包圍的飛地（enclave）整個夷為平地。醫療中心擠滿巴勒斯坦的老弱婦孺，這是以色列對伊斯蘭主義組織哈瑪斯的最新報復行動。

投顧公司Paleo Leon表示，市場上無不關注中東這場衝突的最新發展，同時，也緊盯著美國公債殖利率的變化。美股續漲的主因之一，就是因為殖利率下降，不再創新高。不過，若以巴戰事擴充到其它國家，美股可能會變盤。

財富管理業者Chase Investment Counsel也認為，美股受惠於美國公債殖利率下降而收紅，但是全球風險水位已經大幅上升。發生在以色列的最新衝突，已經讓避險資金轉向湧入美國公債，導致殖利率下降，對美股上漲助益不小。

美股最新收盤行情，道瓊漲134.65點或0.4%，收33,739.3點。標普500漲22.58點或0.52%，收4,358.24點。那斯達克也漲78.61點或0.58%，收13,562.84。

標普500指數11個主要類股中，有10個都是上漲的，其中，公用事業漲1.36%最多，科技類股僅漲0.15%最少。不過，繼9日大漲3.5%之後，能源族群小跌0.02%。

美國10日，明尼亞波利斯聯邦準備銀行指出，美國經濟可望軟著路，通貨膨脹也可降至聯準會目標值2%的位置，失業率也不會大幅增加。根據芝商所（CME）FedWatch工具，預估11以及12月利率保持不變的可能性，分別為86%以及73%左右。

本周下半周時間內，需要觀察的重點經濟數據，包括9月份PPI（生產者物價指數）和CPI（消費者物價指數），還有聯準會9月份會議記錄。另外，美國13日也是美企季報正式發布的時候。

紐約證券交易所上漲與下跌公司比例為3.08比1，那斯達克則是2.12比1。標普500中，有11檔創周新高，兩檔寫新低。那斯達克中，則有51檔新高，178檔新低。成交量方面，在99.1億股，跟過去20個交易日的移動平均線107億股差不多。