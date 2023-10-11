2023台灣設計展登場 ５大展區 超過百位設計師圈起設計新動能

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「2023台灣設計展」由經濟部與新北市政府共同辦理，10月5日於新北市美術館舉行開幕典禮，經濟部王美花部長、新北市劉和然副市長與朱惕之副市長共同出席，超過百位設計師齊聚，一同為展覽揭開序幕。

今年設計展首次在新北市舉辦，以鶯歌區全新落成的「新北市美術館」為核心地標，共規劃5大展區，包含主展區、衛星展區、品味漫遊、設計響應、城市再造，規模擴及新北各行政區，歡迎民眾前往參觀，感受新北市設計翻轉的魅力。

經濟部王美花部長在致詞時表示，歷年辦理設計展的城市，市政滿意度都排在前面，每年設計展的主辦城市都投入越來越多的心力籌備，而此次在現場感受到新北市政府為了今年辦理台灣設計展可說是卯足全力。台灣設計展是多位設計師藉由策展過程，挖掘地方文化特色，也將過去忽略的地方以設計串起來，是一個很有意義的展覽，例如2021年嘉義辦理設計展後嘉義年輕人因為感受故鄉的美，選擇回故鄉生活創業定居，我們也期待，台灣設計展明年度在台南，後年度在彰化，也能辦理的越來越好。藉由這個展，讓許多很棒的設計團隊為台灣這塊土地貢獻，讓國人看到台灣城市的美。

2023台灣設計展主題為「○起來」（圈起來），邀請超過百位設計師，圈起新北市在地迷人的山海、族群、文化與產業，遍及新北市29個行政區。此次亮點「主展區」以新北市美術館為核心，精心策劃14個主題展及精彩活動，經濟部負責的部分包含《@®©》呈現新北製造業，包含塑膠、金屬、衛浴、燈飾、重機、鐘錶等，並探索傳產轉型升級的變化；《透新北》以新北生活產業的多樣面貌，帶領觀眾走進新北生活；《福爾摩沙０號》展示多項導入循環設計概念之輔導產品，邀請觀眾思索有限資源如何循環利用；《接力，棒！》呈現鶯歌陶瓷業代代相傳故事，及「T22設計振興地方產業計畫」的成果；另外鶯歌陶瓷業者成立之陶次瓦代代合作會打造《產地開放日》，透過工廠見學、老街限定店、台日工藝現場等方式，呈現鶯歌陶瓷的技術實力與迷人魅力。還有，新北市政府也策劃關於新北地質生態、多元族群文化、人文特色、新北青年音樂創作、公民參與實驗計畫等主題的展覽。

「衛星展區」包含新北市府1樓大廳、環狀捷運線5個站點（新北產業園區、頭前庄、板橋、景安、十四張站），及捷運車廂改造，以微型展方式，運用設計角度詮釋在地特色。「品味漫遊」勾勒出129條、154場次的文化行旅漫遊路線，帶領旅人上山下海，探索新北迷人風景。「設計響應」推出新北29區多樣展覽、藝文活動，讓設計展能量滲透各地。「城市再造展」展現近年設計導入新北城市治理的亮眼成果，包含校園、公園、市場、漁港、衛生所等，以及候車亭改造，建構以人為本的城市設計轉型成果。

2023台灣設計展在新北，展期自10月6日開始到10月22日，橫跨國慶連假，每晚 6 點起於新北市美術館有《Echooo》大型互動聲光展演，《Food in Circle》以流動宴席展開一趟新北山、海、城三種風味的味蕾旅行，於週末假日在戶外園區更有美味市集，同時《Goods To Go》也精選新北在地特色商品及推出設計展期間限定商品，鶯歌火車站配合設計展，推出設計展期間聯名款「○粉便當」，讓大家觀賞展覽之餘，同時也可品嚐新北在地美味、滿載而歸。10月7日至8日加碼夜間煙火演出；週末及國定假日將延長展覽時間至晚上9點。歡迎來到新北設計圈，一同體驗台灣設計力！

「2023台灣設計展在新北」官方網站 ( https://www.designexpo.org.tw/zh-TW )；Facebook ( https://www.facebook.com/Taiwandesignexpo/ )；Instagram ( https://www.instagram.com/designexpo.tw )；新北哩賀官方網站：https://sinpakliho.com/。