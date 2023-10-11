印度臺灣形象展在孟買掀旋風 我商強烈感受印度爆發性商機

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由經濟部國際貿易署與外貿協會辦理的「2023年印度臺灣形象展」10月7日在孟買閉幕，3天展覽吸引1萬5千人次的參觀者，促成超過7,500萬美元商機，本展獲得當地馬哈拉施特拉州政府高度重視，除副州長率官員親臨開幕典禮並參觀展覽外，也派遣政府單位人員前來洽詢數位感測產品，表達州政府欲採購臺灣產品的意願。展覽盛況也獲印度當地知名媒體Lokmat及全國性電視媒體DD News等多家媒體報導，為臺灣形象展打響更高知名度。

本展參展企業充分感受印度市場潛在的豐碩商機並表示展覽效果超乎預期。其昜科技掌握印度無人機物流商機，取得Skye Air物流公司以及農用無人機大單；中興電工展出配備可於30秒內抽換的燃料電池儲氫罐和空氣濾淨換氣機的氫能三輪車，吸引印度電動二輪車大廠的高度興趣；於馬哈拉施特拉邦設有電巴工廠的創奕能源與印度電動大巴與儲能系統買主約定訪廠，後續商機可期；印度汽車製造大廠Mahindra ＆ Mahindra亦現場拜訪東元電機及台塑新智能，對於該兩家生產的電動車動力系統及磷酸鐵鋰電芯產品表達高度興趣，將洽談後續合作。

成大醫院在衛福部新南向一國一中心計畫中主責印度，本次攜手商之器科技推廣行動醫療顯示器，有望將我商產品導入當地大型醫院。臺灣兒童防蛀牙噴霧第一品牌拓華生技吸引印度美容保健品牌Skinluv Cosmeceuticals、Aurochem, Onco Bhansail等廠商到訪，商機非常樂觀。專精文具禮品外銷的龍府公司，產品大受印度買主好評，不只洽談多家潛在買主，還於展覽期間與逾20年來的競爭對手成為盟友。

本展充分運用社群媒體力量將臺灣優質產品訊息傳遞給更多線上消費者。台灣精品館開展首日即邀請超人氣女星Ms. Mouni Roy前來造勢，並於其近2,800萬粉絲的Instagram社群帳號發文推宣，吸引粉絲前來體驗台灣精品。貿協亦邀請3位印度百萬網紅亮麗登場與參展企業互動、拍攝產品開箱影片，大幅提升印度消費大眾對於臺灣產品的印象及價值體驗。

外貿協會表示，印度臺灣形象展作為我對印度旗艦拓銷活動，今年參觀人潮與潛在商機皆讓我商強烈感受印度爆發性商機。外貿協會預告，明（2024）年將持續辦理印度臺灣形象展，歡迎我商踴躍參加，精準掌握印度市場商機。