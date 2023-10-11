現賺10萬只剩今天！聯發科小金雞達發能抽嗎？專家剖析

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【旺得富理財網 李宗莉】聯發科小金雞達發初次上市普通股承銷（IPO）案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，在3日完成競拍，預計10/19以434.84元上市掛牌，今（11）日為最後申購日，周五（13日）辦理公開抽籤，以6日在興櫃市場收528元來看，投資人參與公開申購，抽中1張現賺近9.32萬元，潛在套利空間逾2成，投資人可留意。

達發是由絡達科技及創發科技組成，事業群主要以無線、有線通訊為主。其中無線通訊包括藍牙音頻、衛星定位產品、有線通訊包括寬頻、乙太網產品。

永誠國際投顧分析師江太壹表示，IC設計是與市場需求連動性高的產業，也受景氣影響程度大，同時須考量切入的產品發展性及企業技術能力；目前在無線通訊這塊，藍芽相關應用並非最具高獲利性質的類別，但衛星相關應用在未來低軌道衛星的普及後仍值得期待。

由於達發有推出支援全星系衛星訊號的單頻低功耗GNSS晶片，而在有線通訊部分，隨著全球寬頻需求逐年提升，也將帶動光纖寬頻、VDSL設備需求快速成長，有利其晶片需求。

在聯發科集團資源的整併及挹注下，達發在藍芽音訊、衛星導航、固網寬頻在全球市佔位居前3名，近6年毛利率也從31.2%增至48.1%，可說是處在獲利率穩健成長的趨勢中。

而在上市新股承銷價格未訂出前，股價多成交在600元以上，以上半年EPS2.7元來看，本益比相當高，但以去年全年賺19.9元而言，評價則尚屬合理，但提醒這種流通性較差的標的，轉為上市上櫃後大約1個月左右，通常會更真實反映市場對其評價態度。

高價股即將上市的期待，除了要關注是否有蜜月行情外，能否掀起比價效應也是要觀察的重點；在現階段多數IC設計股不是台股的主流，本益比多沒有很貴的情況下，便可以解釋為何這陣子不少法人都在買IC設計股，且股價也多數表現不差。

江太壹認為，達發申購承銷價是434.84元，與原先承銷價格有段落差，代表競價拍賣仍有不少獲利空間可以期待，相對地就會出現當前股價是否過高的疑慮，而導致股價短線回檔。

因現增價出爐後，股價雖有賣壓但依舊成交於500元以上，部分本益比遭修正同時依舊享有偏高評價，在持續研發高毛利產品趨勢下，預期仍將會為台股IC設計廠，挹注一波比價效應。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。