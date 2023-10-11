以巴開戰護不護盤？國安基金今攤牌 3跡象緩退場 10檔核心持股曝光

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【旺得富理財網 李宗莉】國安基金今（11）日將召開第3季例會，揭露4月中旬停止護盤後的退場進度和績效，由於適逢以巴開戰，除全球地緣政治將是討論重點，外界從官股多站買方、台股走跌惜售與總統大選將至等3點分析，第3季起的退場進度料放緩，而從過去國安基金的核心持股觀察，手中持有台泥、台塑3寶、台達電、鴻海、台積電、廣達、華南金、兆豐金等10檔個股的投資人，在官股撐腰下，應該不用太擔心。

去年國安基金7/13進場護盤時，同樣遭遇俄烏戰爭，當時在外資大賣9000億元的背景下，造成台股重挫逾22%，面對這次中東火藥庫衝突爆發，國安基金官員認為，目前美股表現尚稱平穩，對台股的影響則待觀察，但認為目前尚屬區域衝突，層級不若俄烏兩國駁火的全面性。

從7/14的第2季例會後財報觀察，國安基金第8次護盤至第2季止，僅出脫近4成持股，已實現、未實現獲利合計115.07億元，其中已實現獲利為46.2億餘元，收益率約21.55％。

由於台股目前比第2季例會時的17283點下跌763點、跌幅4.41％，近3個月走勢明顯偏弱，加上從8大公股行庫買多賣少的動向觀察，預計還不會全部出脫完畢，市場預期，國安基金第3季釋股將低於4成。

國安基金自去年7/13起進場護盤，已在今年4/13退場並停止護盤，護盤天數以275天創史上最長紀錄，累計投入545億元。

此外，觀察國安基金近年的持股明細，包括台泥、台塑、南亞、台化、台達電、鴻海、台積電、廣達、華南金、兆豐金等10檔都是常客名單，加上股價累計漲幅漲多跌少，也被外界為國安基金進場的主要受惠股。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。