產發署助攻臺廠 亞灣5G AIoT應用上路實證

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經濟部產業發展署自110年起投注資源，引導國內5G、AI、IoT等產業跨域合作進駐高雄亞灣，已成為全國最完整5G AIoT實證場域。

相關實證案例已陸續落地開花，在科技海洋領域，打造全球第一個5G智慧營運碼頭，並爭取「五金錨獎」的世界最高碼頭榮譽；體感育樂方面，透過5G專網搭配XR虛實整合技術，成功導入國際扣件展、放視大賞，以及衛武營「巴黎聖母院劇場」，帶來異地沉浸共演的感官體驗；智慧廠區環安方面，則協助中油、中鋼、台塑等在地重工業者，透過5G低延遲搭配自動巡檢車、AI即時監控等，提升工安效率10%。產發署今（112）年接續引領產業投入「規模化5G專網佈建」，建立具代表性的5G應用實績，爭取更多國際商業合作機會！

經濟部產業發展署去（111）年協助我國通訊產業培植5G開放網路技術落地能力，透過補助和輔導方式，於高雄亞灣周圍廊帶特色產業場域，鼓勵10家國產5G開放網路系統業者（禾薪、泰雅、宏達電、富鴻網、明泰、辰隆、亞旭、雲達、華電聯網、臺灣松下等）與終端、應用平台垂直整合，打造包括「科技海洋」、「體感育樂」、「智慧製造廠區環安」等３大領域共13項5G ORAN垂直應用解決方案落地，已成功展開我國5G端到端（End-to-End）跨供應商垂直整合技術效能與AIoT應用淬煉驗證。

其中國內海洋遊憩產業規模最大的的亞果遊艇公司，為提升遊艇租賃客戶與碼頭泊位自動化服務能力，結合網通廠明泰科技供應的端到端5G開放網路系統，以及旗下的辰隆科技系統整合能量，在亞灣光榮碼頭建置全球第一個5G智慧遊艇碼頭。透過智慧管理平臺，與岸基的水電樁結合，快速掌握遊艇到岸以及泊位空閒狀況，即時提供泊位導靠與自動充電服務；另外，結合無人機定時飛巡，對不當侵入案場以及落水的遊客，開發碼頭安全即時預警能力。目前這也是國產5G ORAN系統解決方案首度在戶外高溫高濕度環境下，挑戰幾乎零停損的傳輸效能。透過這次的碼頭升級，亞果遊艇也刻正爭取臺灣第一座五金錨獎的世界碼頭最高榮譽。

為持續擴展我國5G開放網路系統成熟度與國際競爭力，產業發展署今（112）年賡續推動主題式研發補助計畫，針對國際電信市場注重的「規模化佈建實績」，引導我國產業投入大規模5G 開放網路整合研發佈建，淬鍊跨站點無縫漫遊整合營運技術能力，並以具一定代表性且自帶商業人潮流量可持續營運的場域或產業園區為首要標的。預計將促成全臺最大規模5G ORAN落地驗證案場，後續作為實際向國際買主展示的Demo Site，推進臺灣5G開放網路設備及解決方案輸出國際的優勢利基。