以巴戰爭「這家」半導體廠影響大 法人看好台積電優勢

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以巴衝突爆發後，半導體廠尚未有明顯的影響，在以色列境內最大半導體業者為Intel，法人表示，現在要觀察戰爭是否會擴大至其他區域，以及持續的時間，若戰爭擴大，Intel將為最先受影響的半導體大廠；現在半導體生產重心以亞洲為主，因此整個半導體業的生產受影響不大，維持台積電（2330）「買進」的投資建議，目標價637元。

群益投顧指出，在以色列境內最大半導體業者為Intel，現在以色列境內主要有 4座半導體廠Fab廠運作，2座屬於Intel，2座屬於Tower Semiconductor（Intel 8月宣布併購失敗）。Intel是以色列最大民間雇主企業與出口業者，在以色列設有三座研發中心，聘有逾萬名員工。Intel表示正密切關注以色列局勢，並採取措施保護與支持員工，但沒有透露Intel的晶片生產是否受到以巴衝突局勢影響。

Intel Fab 8已關閉，第二間晶圓廠Fab 18為8吋晶圓廠，Fab 28現在主要生產 N10的CPU為主，預計斥資250億美元2027年投入營運Fab38即將興建。

Tower Semiconductor表示，公司正常運作。Tower 2座晶圓廠主要是以成熟製程為主，為客戶提供類比和混合信號半導體，應用於汽車和消費行業，產品項目為SiGe、BiCMOS、混合信號 /CMOS、RF CMOS、CMOS圖像感測器、非成像感測器、電源管理（BCD/700V）和MEMS。

群益投顧認為，現在要觀察以巴戰爭是否會擴大至其他區域，以及持續的時間，若戰爭擴大，Intel將為最先受影響的半導體大廠，但現在半導體生產重心以亞洲為主，因此整個半導體業的生產受影響不大。

台積電9月營收為1,804.3億元，月減4.38%，年減13.36%，第三季合計營收為 5,467.33億元，季增13.7%，符合之前台積電的財測預估。

群益投顧表示，台積電今年HPC需求成長率超越手機，隨著AI發展加速更加明確，HPC將持續帶動台積電2024～2025年業績成長，雖然明年上半年營收將有淡季影響，不過庫存修正近尾聲，台積電的競爭力優於同業，因此調升至「買進」，目標價637元。