《商情》大阪期膠連2揚；期金漲近1%；美棉跌近2%；玉米跌0.6%

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時報-商情早報

1.避險需求提振，周二紐約期金上揚。

2.LME：10/10期銅收8022.50美元/公噸，跌81.50美元。

3.NYMEX：11月輕質原油跌0.41美元，每桶為85.97美元。

4.布蘭特原油跌0.59美元，每桶為93.09美元。

5.10/10BDI運費指數為1983.00。

6.SICOM：天然橡膠11月期貨RSS3持平，收154.1美分。

7.NYCE：12月棉花跌1.51美分，每磅為85.45美分。

8.CBOT：10月黃豆粉漲1.10美元，每公噸為372.00美元。

9.10/10TRJ-CRB下跌0.24，為279.87。

10.10/10 SGX 62%鐵礦石報每公噸115.01美元，跌1.13美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-避險需求提振，周二紐約期金上揚；因以色列與巴勒斯坦爆發軍事戰爭危機，並刺激黃金避險需求，以及投資人也因美國聯準會(Fed)官員鴿派言論，致金價上漲；周二(10/10)收盤報價，12月黃金漲11.00美元，報每盎司1875.30美元；12月白銀漲0.03美元；1月白金漲1.40美元；12月鈀金漲39.50美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-LME基本金屬-周二倫敦金屬交易所(LME)基本金屬全收黑，其中銅價回落，因中國房地產巨頭碧桂園警告，其償還海外債務的能力面臨重大挑戰，從而加劇了對第一大消費國中國需求的擔憂，但盤中一度觸及8146美元的一周高價，這種用於電力和建築行業的金屬，中國投資人在一周假期後買入，終場指標期銅下跌81.5美元；期錫下跌426美元；期鎳下跌257美元；期鋅下跌41美元；期鋁下跌29美元；期鉛下跌28.5美元。(倪淑茹整理)

3.原油期貨-中東緊張局勢趨緩，周二國際原油期貨收跌，因以色列與巴勒斯坦之間的戰爭可能導致供應中斷的擔憂有所緩解，繼前一交易日布蘭特和美國原油大漲逾3.5美元後，引發獲利回吐，其中美國NYMEX-11月輕質原油期貨跌0.41美元，報85.97美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌0.5美元，報87.65美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-不確定因素拖累，周二BDI指數微幅回落；因擔心中國鋼鐵減產迫在眉睫，以及該國房地產行業陷入困境的不確定性影響，令多運輸鐵礦石之海岬型船運價減少近530美元，連帶拖累終場波羅的海乾散貨BDI指數微幅回落；其中最新報價BDI指數下跌8點，收1983點，跌幅0.4%；BCI指數下跌64點，收3421點，跌幅1.8%；BPI指數上漲26點，收作1612點，漲幅1.6%；BSI指數上漲18點，收作1250點，漲幅1.5%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-供應擔憂，周二大阪期膠連2揚；據了解，主要橡膠生產國泰國東北部出現相當大範圍的雷陣雨，分析師認為這可能會隨著時間的推移而影響橡膠供應。加上日經指數上漲暗示風險偏好旺盛，令終場大阪期膠價呈連續2個交易日上揚；其中大阪交易所OSE橡膠3月期貨漲0.4%，報每公斤232.0日圓；新加坡交易所SICOM橡膠11月期貨漲0.1%，報每公斤139.00美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨跌0.4%，收於每噸13960元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周二芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨上漲，在技術交易和數據顯示美國油籽出口回升的推動下，從早盤跌幅中大幅反彈， 小麥在前一交易日受能源價格飆升推動短暫上漲後下跌，玉米價格下跌 0.6%，交易者等待美國農業部每週作物進展數據，終場12月小麥跌14.25美分，12月玉米跌2.75美分，11月大豆漲7.25美分，10月黃豆油跌2.14美分，10月黃豆粉漲1.1美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-周二ICE棉花期貨跌近2%；由於中國從巴西及澳大利亞購買大量棉花，打壓美棉價格，且澳洲向中國出口61319頓棉花，自2014年7月以來達到最高出產量，令期棉下跌；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉跌1.74%，報每磅85.45美分；中國鄭州商品期貨11月期棉結算價跌1.67%，收報每公噸17385元人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-鐵礦石期貨-需求疲軟，周二國際鐵礦石下跌；市場擔憂中國鋼鐵減產，以及中國房地產行業陷入困境的不確定性，需求的擔憂，其他煉鋼原料也承受著沉重壓力，致新交所62%鐵礦石近月跌近１%，報每噸115.01美元，大連1月鐵礦石跌 1.7%，至每噸819人民幣，盤中觸及8月30日以來的最低點812.50人民幣。(鄧凱綺整理)(商品行情網)