1間新屋價等於2間中古屋！高雄五大商圈房價差距逾5成

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高雄市多個舊社區中古屋房價，趕不上新屋售價，導致高雄5年內新成屋與中古屋的價差，每坪價差拉高到9.2萬元，比2年前的價差6.6萬元，平均增加39.39％，價差高大的前五名熱門商圈包括科工館、高醫商圈、武廟商圈、鳳山市區及三多商圈等，新屋均價3字頭起跳，中古屋則落在1字頭，平均價差幅度更是超過5成。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮11日表示，根據台灣房屋集團根據內政部實價資料統計顯示，高雄新舊屋價差有拉大的趨勢，高雄5年內新成屋與中古屋價差，2年前，每坪價差僅6.6萬元，不過，今年新舊屋價差已經來到9.2萬元，2年平均價差增幅39.39％。

李家妮指出，觀察價差最多的前五名熱門商圈，包括科工館、高醫商圈、武廟商圈、鳳山市區及三多商圈等，新屋均價3字頭起跳，中古屋則落在1字頭，平均價差從每坪11萬元起跳，價差幅度均超過5成以上。其中，又以科工館商圈價差18.2萬元最高，新屋每坪均價35.5萬元，中古屋每坪17.3萬元，價差幅度達一倍之多，等於買一間新屋，可以換買兩間中古屋。

台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，區域房價通常會從新案開始上揚，近年高雄建設利多豐沛，推案量大，同時缺工缺料，帶動營建成本高漲，都讓新案房價快速暴衝，雖然部分熱區中古屋連帶補漲，然而力道未能追上新屋漲速，價差也因此明顯。

顏政豪指出，價差漲幅最高前五大高價差商圈，都屬於成熟商圈，區域發展早，住宅供給多以中高屋齡物件較多，房價相對親民，而這些區域機能發展成熟，擁有地段優勢，皆為高雄傳統購屋熱區，剛性需求旺盛，且因商圈開發飽和，如有稀有新案進駐，對買盤來說相對更具吸引力，成交價容易創出當地新高，拉大新舊屋價差幅度。

他說，以價差最高的科工館和高醫商圈為例，這2個商圈多以老公寓、透天較多，新大樓供給少，科工館商圈，3樓以下3房老公寓總價約500到600萬元可入手，新大樓建案則主推景觀豪宅，房價相對較高，3房總價約要2,000萬元起跳，新舊屋供給類型差異化，也是造成新舊房價落差大的原因之一，而像科工館預售大樓，目前成交單價已從4字頭起跳，商圈未來價差幅度，也可能再增高。

而價差較小的熱門商圈，包括農十六、高鐵、美術館特區、巨蛋商圈及高大特區，價差幅度均在5成以下，其中，高大特區新舊屋單價僅差4.3萬元，為十大熱區中價差最小的生活圈。

李家妮表示，高大特區屬新興重劃區，區內大樓屋齡輕，新舊房價基期較平均，加上近兩年受台積電議題，拉抬中古房價連帶衝高，也讓新舊屋價差更為縮小。

至於巨蛋商圈，因屬精華商業區，農十六、美術館則為豪宅特區，商圈地段精華、機能優，且商業區、豪宅物件抗跌性高，不論新舊房價水位都容易維持在高檔，這類高價商圈，新舊房價普遍落差不大。