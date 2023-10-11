三大科學園區8月營業額 南科逆勢走紅

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國科會日前公布三大科學園區最新產業營業額統計，三大園區營業額為3,295.09億元，年減8.14％、為連8黑，其中竹科8月產業營業額來到1,279億元，年減4.59％、連續14個月負成長，中科營業額為722.12億元、年減29.68％、連8黑，南科則是繼續逆勢走紅，營業額來到1,293.07億元，年增6.11％，連二紅。

國科會每雙月公布一次產業營業額統計與成長情形比較。三大園區1至8月營業額為2兆4,533.15億元、年減11％，從園區別來看，今年1至8月，以中部科學園區衰退幅度最大，營業額為6,086.8億元、年減21.01％，其次為新竹科學園區營業額為9,125.47億元、年減16.55％，南科則維持成長，營業額9,320.88億元、年增4.46％。

官員表示，今年上半年在通貨膨脹、升息及俄烏戰爭未歇等因素下，國際需求疲軟，也直接影響科學園區廠商接單動能，但園區內主要大廠持續擴廠、以及業者持續推進全球最先進、高價值的製程，可望縮減衰退幅度。

觀察產業別，光電產業因市場需求疲軟、終端持續調整庫存，導致面板價格下降，但近期大尺寸面板價格提升，讓1至8月營業額為2,683.37億美元，年減14.42％，雖為六大產業中最多、但減幅已比1至6月縮小，其中又以竹科的光電產業營業額737.02億元、年減22.95％之最；積體電路同樣也受到庫存調整影響，1至8月營業額為1兆8,739.49億元，年減11.74％，其中以中科減少23.91％最多、營業額降至4,948.37億元。

精密機械則是受到景氣影響，廠商對於擴廠、設備採購計畫遲延，1至8月營業額為792.43億元，年減幅度較上半年擴大至10.77％，又以中科營業額年減最多，來到181.12億元、年減18.48％；電腦及週邊則是在客戶端持續消化庫存影響，營業額為1,269.39億元，年減7.92％，又以南科年減幅度21.38％最大，但值得注意的是，中科營業額逆勢成長，來到50.34億元、年增27.53％。

另一方面，通訊產業受惠於雲端科技、車用電子持續出單，1至8月營業額來到646.79億元、年增16.59％，其中以南科成長最為明顯，營業額來到186.48億元、年增56.55％；生物技術產業也因為新藥市場以及醫療器材外銷助攻，營業額來到271.38億元、年增3.1％。