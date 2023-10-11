主計長：9月出口向好發展 全年經濟成長率就不會往下

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主計總處預估今年經濟成長率為1.61％。對於是否有下修可能，主計長朱澤民11日表示，各項指數來看，9月出口將往好的方向發展，會持續到年底，今年經濟成長率就不會有往下趨勢。

朱澤民11日出席立法院財政委員會進行業務報告並備質詢。立委林德福問第4季經濟成長率有無下修可能？朱澤民僅強調，會根據各種資料做檢討，目前沒有資料去所以不能講。

當林德福追問如果再下修是甚麼因素、第4季谷底反彈機率大不大？朱澤民說，主要還是看出口是不是比較好，出口過去有連20紅，現在連11黑，代表經濟在波動，惟他強調我國出口平均340億美元，也比早期200億美元高。

朱澤民透露，從各項指數來看，9月份出口會往好的方向發展，希望到年底出口都會往好的方向發展，經濟成長率就不會有往下走趨勢。

對於9月通膨率達2.93％，朱澤民說，前些日子油價上升，跟為颱風原因造成蔬菜、水果價格增加，這兩項因素是最近物價上漲主因。行政院有穩定物價小組，由副院長鄭文燦主持，找相關部會報告目前情勢跟各項措施，現已祭出關稅、營業稅等優惠，暫時做調降，等物價穩定再來處理。

對於外界關心，CPI年增率持續擴大，民眾擔心會有二次通膨，到底台灣目前是不是身處通膨環境？朱澤民強調，目前除了短期的蔬菜水果跟油價因素，核心CPI還算穩定。至於是否能保證明年通膨率低於2％，他則說會跟央行預測接近，來到1.5、1.6％左右。

對於央行總裁楊金龍日前指出現在是特殊通膨，朱澤民說，在國際上主要是大宗物資跟油價問題，但目前大宗物資跟去年比有下降，整個往下跌，油價雖然有以巴衝突，但預估未來原油每桶90塊美元上下，不會超過100美元。

針對立委質疑政府不願正視停滯性通膨疑慮，是鴕鳥心態，朱澤民則強調，政府絕對是面對情況且隨時掌握資料，沒有鴕鳥心態。