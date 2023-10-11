都市機會工作仍多 大專畢業返鄉就業 北市居首

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勞動部統計最新近五年大專畢業生勞保投保情況，留在家鄉（戶籍地與工作地相同）工作的大專生比例中，整體來說，有44.22％的大專畢業生留在戶籍地工作，其中以台北市比例最高、約66.91％。但城鄉差距仍大，包括嘉義縣、金門縣、連江縣等三縣市返鄉比率則不到二成。

勞動部運用教育部資料，以勞保投保工作地點、與戶籍地交叉比對，大專畢業後五年，仍多設籍在原生家庭內，從此數據來判斷青年在大專畢業後返鄉工作情形。

從設籍人數來看，明顯集中在六都。近五年大專生畢業返鄉工作比例，以台北市最高、為66.91％，第二為台中市的55.97％，高雄市居第三52.69％，台南市48.02％、排名第四，而桃園市45.96％、新北市34.62％分居五、六。

學者指出，以「北北基桃」，甚至宜蘭縣，近年來交通相當方便，住在新北市、在台北市工作，或住在宜蘭縣、卻在台北市工作者，已經是非常普遍。所以這些縣市留在戶籍地工作的比例較5年前略低。

在六都外的其他縣市中，依序為新竹市返鄉比例最高，為45.36％，最主要是受到竹科的吸力影響，花蓮縣比例為37.5％及彰化縣36.72％。值得注意的是，全台有三縣市，大專青年畢業後返鄉工作比例不到二成，分別是嘉義縣、離島金門縣、連江縣，返鄉比例分別為19.04％、17.63％、17.14％。

勞動部針對青年跨域就業也有提供補助，包括18至29歲、未在學、有就業意願，初次跨區域求職青年提出四大類補助，分別是求職交通補助金、異地就業交通補助金、搬遷補助金及租屋補助金，只要就業地點與日常居住地點超過30公里就符合跨域定義。