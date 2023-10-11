陳駿季：公私協力推進農業永續ESG

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為了達到2040農業淨零目標，農業部代部長陳駿季11日指出，成立專責單位「資源永續利用司」，並以減量、增匯、循環及綠趨勢為主軸，訂定19項策略、59 項措施，包括推動「農業永續ESG」公私協力、溫室氣體增量抵換及自願減量專案等項目。

立法院經濟委員會邀農業部報告業務，陳駿季報告時指出，農業淨零也需外部的合作，其中，農業部推出「農業永續ESG」公私協力，結合綠色金融、永續指標， 鼓勵企業參與農業永續作為，至8月底止已媒合大亞電纜投 入嘉南大圳植生綠廊營造，與台泥簽署外來入侵植物資源化合作備忘錄。

陳駿季說，農業部也與環境部共同合作，在溫室氣體增量抵換機制下納入多項農業場域可操作之項目，包含電動農機、節能水車、LED 集魚燈等，以「購買電動型優於燃油型、汰舊換新優於純新購」之原則，引導農民參與溫室氣體減量作為。並結合補助作業，優先針對市面電動型之農機具品項進行推動，包含中耕管理機、割草機、動力噴霧機等12種，每淘汰一台達耐用年限的燃油型農 業機械設備，給予減碳獎勵1千～3萬元。

在自願減量專案方面，陳駿季指出，以完善農業方法學、輔導農業領 域團體成為第三方查驗機構為重要推動工作，業已完成森林 經營、竹林經營、有機農法應用草生栽培、紅樹林棲地植林、生物炭、農地管理等方法學之撰擬，俟環境部完成相關子法規法制作業後即可送件申請納入適用方法學。