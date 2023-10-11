市場冷、廠商保守 三大園區今年以來增資案年減逾9成

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國科會公布最新三大科學園區新投資案核准情況。據統計，今年1至9月三大科學園區增資廠商家數為54家、年減27.03％，增資金額僅245.97億元，年減91.82％，主要與去年南科有半導體大廠加碼、再加上今年市場景氣冷、廠商對於擴大布局仍維持觀望保守態度有關。

另外，在新投資案的部分，三大園區1至9月合計新投資廠商為47家、年減26.56％，外商家數也僅3家、年減72.73％，核准資本額406.3億元、年減49.32％，其中竹科在逆風中成長，核准資本額為145.23億元、強勁年增74.86％。

全球景氣仍受通膨升息、俄烏戰爭、美中科技戰等不確定因素影響，加上產業鏈持續調整庫存，由於經濟成長趨緩，終端市場需求疲軟，廠商對設備投資也趨於保守。

在增資案中，分別從園區來看，南科受到去年的高基期影響，增資金額減少最多，降至8家增資58.59億元、年減97.52％，竹科為35家增資165.62億元、金額年減73.83％，但中科一支獨秀，家數年增175％來到11家、金額也年增94.23％、增至21.75億元。

在新投資案的部分，三大科學園區的新投資廠商主要仍集中在竹科，但與去年同期相比，竹科今年1至9月新投資廠商家數為22家、年減8.33％、南科有15家、年減42.31％、中科為10家、年減28.57％。另，新投資外商家數，三大園區今年1至9月分別只有1家進駐，與去年同期的11家相比、大減72.73％。

在新投資案的核准資本額部分，竹科因包括半導體、光電、電子零組件等國際大廠持續推進製程，成為三大園區中唯一成長的園區，今年1至9月新核准145.23億元、年增74.86％，主要挹注就來自於積體電路、光電、電腦及週邊與生物技術；中科則是核准金額年減94.45％、減至10.66億元；南科為250.41億元、年減52.47％。