智伸科估第三季營運落底 第四季有機會成長

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智伸科技受大陸燃油車市場銷售下滑影響，醫療及運動行業客戶放緩拉貨，中秋節至大陸十一長假，9月工作天數減少，9月、第三季及前三季營收全面負成長。智伸科季預期第三季是營運谷底，第四季營運審慎樂觀，有機會成長。

智伸科9月合併營收5.44億元，月減19.59％、年減25.45％；第三季合併營收18.03億元，季減1.96％、年減幅24.13％；前三季合併營收55,04億餘元，年減21.42％。

智伸科表示，第三季營運已落底，主因是第三季向來是汽車業傳統暑休淡季、以及中國大陸中秋節假期，又接續十一長假，工作天數較少，又有全球通貨膨脹、新車銷售市場結構轉變等利空因素干擾。此外，運動、醫療等行業客戶，也因終端市場需求尚未明朗，持續進行庫存去化，進而放緩拉貨力道，是造成智伸科第三季及前三季營收衰退的主因。

智伸科指出，智伸科觀察目前客戶庫存去化情況，加上第四季汽車傳統產業旺季將至，以目前在手訂單出貨排程來看，有望隨主要客戶淡季過後加大拉貨力道，第四季營運有機會重回以往成長軌道。

智伸科表示，依北美Tier 1汽車供應商大廠BorgWarner最新簡報資料顯示，BorgWarner將壯大電動車相關零件產品線，預期2030年電動車零件營收占比會從2023年12％增至約59％，顯見全球各國政府對節能減碳、ESG永續發展的日益重視下，加速各車廠及Tier 1汽車零組件供應商大廠的研發重心，已轉向發展電動車。智伸科日前在汽車關鍵零組件的開發設計上，伴隨主要客戶包括BorgWarner、Continental、Bosch等，針對電動車、油電混合車等積極開發更多技術升級的關鍵零組件產品，以整體量產排程來看，預計未來兩年，顯著見汽車產品線結構之轉變，對智伸科中長期營運帶來正面的挹注。

智伸科指稱，智伸科對第四季營運持審慎樂觀，主因是第四季向來是汽車產業傳統旺季，隨汽車廠降價及促消激勵政策持續，各地車展陸續啟動，新車款上市，也增加消費者換車潮等各項市場商機，智伸科預期汽車零件事業業績會隨著客戶拉貨增溫而成長，加上醫療業務，會隨新舊產品線在市場滲透率持續提升，出貨量可望暢旺，可抵消運動及電子兩事業業績下降部分。