保瑞前三季營收破百億 超越去年全年 再創歷史新高

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保瑞（6472）受惠併購效益發威，CDMO和全球銷售雙引擎帶動下，累計前三季合併營收以109.95億元，交出年成長111.6％，並超越去年全年的佳績，再創歷史新高，預期2023年成長力道強勁。

單月營收站穩10億大關的保瑞，9月合併營收10.16億，月增約2％，惟去年同期因併入安成藥業績挹注，且當時安成藥還代理月營收貢獻約5億元的癌症用藥Paclitax el PB Particles for Injectable Suspension 100mg，導致年衰退43.72％。

保瑞表示，該癌症用藥為低毛利的產品，雖然自2023年4月起已不再代理銷售，將影響單月營收，但卻有助毛利提高。

保瑞表示，9月全球代工CDMO事業體業務持續增溫，月增約12％，連續兩個月繳出月成長的亮眼表現。而安成藥在8月中旬併購6個美國市場品牌藥產品陸續完成存貨交接，並與客戶接洽合約移轉事宜中，其中營收貢獻最大的憂鬱症用藥Forfivo XL已提前在9月中旬透過AG通路開始出貨並認列營收，其他品項則將如期於第四季起陸續出貨，將強化第四季及2024年全球市場銷售業務成長動能。

另外，保瑞子公司保瑞聯邦與晨暉生技的股份轉換案，已訂10月13日同步進行股東臨時會決議。晨暉日前首度受到素有「亞洲保健品奧斯卡獎」之稱的全球營養成分獎（亞洲區）獲得肯定，與其客戶合作之「娘家大紅麴」亦獲頒草本類年度最佳產品。

保瑞表示，這是第一次有台灣公司獲此殊榮，此成就不僅大幅提升晨暉產品在國際市場的能見度，對於雙方順利通過股份轉換案後，加速擴大產品組合、拓展國際通路布局等策略亦奠定了強大的競爭優勢。