《國際金融》歐美央行齊唱「鴿」 歐股漲2%、近1年最狂

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周二歐洲股市強勁反彈。在前一日中東衝突引發資金逃亡後，聯準會和歐洲央行（ECB）決策官員釋出鴿派言論，為股債雙市帶來提振。

泛歐STOXX 600指數大漲2%，創下近一年來最大單日漲幅。類股全面收高，旅遊休閒、礦業和科技股漲幅領先。

周一STOXX 600指數下跌0.3%。以色列和巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）爆發軍事衝突導致油價飆漲，並促使投資人轉向債券和黃金等避險天堂。隨後聯準會和歐洲央行官員都發表了偏向鴿派的言論，帶動周二歐元區和美國長期公債價格上漲。

歐洲央行決策官員Francois Villeroy de Galhau表示，儘管中東爆發衝突，但到2025年底，通膨應該仍將落在歐洲央行設定的約2%目標。

數位聯準會決策官員表示，直接影響家庭和企業融資成本的長期債息上漲，可能讓聯準會不必進一步提高其短期政策利率。

Janus Henderson歐洲股票投資組合經理Tom Lemaigre表示，現況是投資人正試圖變得較為正面一些，因為聯準會官員發出了一些鴿派的訊息。此外，地緣政治板塊正在挪移，因此在貿易方面將出現更多的保護主義措施。

英國《金融時報》援引消息人士報導，歐盟擬在20日與美國舉行的峰會中宣布對中國的鋼鐵製造商展開反補貼調查。

市場將密切關注美國周四（10月12日）發布的消費者物價指數（CPI）。該數據料將顯示美國消費者通膨在9月降溫，可能減輕聯準會下個月再次升息的壓力。

在主要央行利率恐將「升更高、高更久」的陰霾籠罩下，本月早些時候歐洲和美國公債殖利率觸及多年高點，導致歐洲股市跌至6個月低點。雖然現在股市已經從低點反彈，但接下來登場的財報季、陸續發布的經濟數據以及油價變動，將是決定年底股市走向的關鍵。

德銀策略師在報告中建議可在2024年加碼，稱市場現在已充分反映諸多風險，而這些將轉化為機遇。

焦點股方面，AAK上漲7.7%，表現亮眼，該瑞典食品加工大廠第三季初估獲利成長。

Euroapi股價崩跌59%，該法國藥廠下修2023年財測，並撤銷中期目標。