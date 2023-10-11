PwC：全球脫碳進度落後 須加緊腳步積極對抗暖化

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

PwC10月11日發布「2023淨零排放經濟指數報告」指出，全球脫碳率（碳排放密集度降幅）須在2050年前提升至17.2％，高於去年預估的15.2％，才能將升溫幅度控制在1.5°C以內。

該報告有四大發現：1. 2022年全球碳排放密集度下降2.5％，較2021年的0.5％大幅改善，這同時也是2001年來第四高的降幅。2.即使2022年脫碳率有一定幅度的進步，然而若要達成巴黎協定於2050年將升溫幅度控制在1.5°C以內的目標，脫碳速度需要較目前加快7倍。3.2022年七大工業國組織（G7）脫碳率僅1.2％。七大新興經濟體（E7）脫碳率則有2.8％。4. 2022年全球使用再生能源明顯提升，其中太陽能增加24.4％，增幅創新高；風力則增加13.1％。

PwC分析，經濟成長之所以能逐漸與能源消耗脫鉤，主要受益於政策推動及產業競爭，驅動能源效率提升之故，也凸顯政策監管與市場動能對能源轉型的重要。

若要達成聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）於2030年前降低43％碳排放目標，將碳排放密集度納入未來GDP成長估算，在未來七年間，全球碳排放密集度仍需有78％降幅，各國需減少使用化石燃料，發展適合的能源組合，才能加速降低碳排。