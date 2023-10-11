5,330萬顆進口蛋待報廢 陳駿季：維持糧食安全不得已手段

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有5,330萬顆雞蛋要報廢，農業部代部長陳駿季11日指出，為確保台灣糧食安全，建立雞蛋庫存有其必要性，相關雞蛋消耗是維護糧食安全的代價，但銷毀也是不得已的手段。

立法院經濟委員會邀請農業部進行業務報告。陳駿季表示，這一批要報廢的雞蛋，基本上不完全是因為貿易商進口，專案進口的雞蛋不能出去銷售，因為政府的庫存最主要是調節國內的需求，當國內的雞蛋供應量夠的時候，不會釋出，避免衝擊國內產業。

陳駿季強調，近年來因為氣候影響、加上糧食生產有不確定性，建立庫存有其必要性，相關雞蛋消耗是維護糧食安全的代價，為了讓消費者有充足雞蛋可用，庫存是需要的，報廢是不得已的手段，條件允許的情況下，會盡量將相關蛋品轉成加工業用蛋，若製成液蛋，儲存期可以拉長為1年～2年。

，陳駿季：維持糧食安全不得已手段

有5,330萬顆雞蛋要報廢，農業部代部長陳駿季11日指出，為確保台灣糧食安全，建立雞蛋庫存有其必要性，相關雞蛋消耗是維護糧食安全的代價，但銷毀也是不得已的手段。

立法院經濟委員會邀請農業部進行業務報告。陳駿季表示，這一批要報廢的雞蛋，基本上不完全是因為貿易商進口，專案進口的雞蛋不能出去銷售，因為政府的庫存最主要是調節國內的需求，當國內的雞蛋供應量夠的時候，不會釋出，避免衝擊國內產業。

陳駿季強調，近年來因為氣候影響、加上糧食生產有不確定性，建立庫存有其必要性，相關雞蛋消耗是維護糧食安全的代價，為了讓消費者有充足雞蛋可用，庫存是需要的，報廢是不得已的手段，條件允許的情況下，會盡量將相關蛋品轉成加工業用蛋，若製成液蛋，儲存期可以拉長為1年～2年。