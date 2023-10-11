1011群益早安｜全球財經時事深度解說

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）董嘉青為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.10/9/2023 Bloomberg Opinion John Authers除非以色列攻擊伊朗，否則加薩不會阻礙市場這既是1968年春節，也是9/11。軍事行動短期有效，中長期問題依舊。

2.美國NFIB小企業信心指數由於對通膨和持續勞動力短缺的持續擔憂，根據全國獨立企業聯合會的數據，9月小型企業樂觀指數下降0.5％至90.8。這也是該指數連續21個月低於49年平均98。

3.美國紐約聯準會調查報告週二（10/10）日公佈的數據顯示，對未來三年的通膨預期中值從8月的2.8％升至3％，為近一年來最高水平。對未來一年通膨率的預測升至3個月高點3.7％。

4.亞特蘭大聯儲銀行週二（10/10）日公布的GDPNow指數顯示，美國第三季度GDP料成長5.15％，10月5日發布時為4.86％。接受彭博調查的64位經濟學家預估為3％。

5.紐約聯儲銀行的Perli表示該央行的資產負債表運作一直平穩對市場「沒有造成重大」干擾但聯準會將繼續監控風險。（Perli是SOMA的經理前任是Logan。）

6.亞特蘭大聯儲行長Raphael Bostic週二10/10日重申他認為決策者不再需要進一步加息政策有足夠的限制性足以讓通膨率回落至目標水平2％。

7.聯準會理事Christopher Waller週二10/10日 表示聯準會仍然致力於將通膨率帶回2％的目標。Waller沒有就短期利率前景發表評論。

8.明尼阿波利斯聯儲行長Kashkari週二（10/10）日表示他尚未確信長期美債殖利率飆升會降低進一步加息的必要性，稱這取決於推動最近借貸成本上升的因素。

9.舊金山聯邦儲備銀行主席Daly週二10/10日在芝加哥市政廳活動上發表演說。Daly表示她完全可以想像更高的中性利率Daly表示債券殖利率上升可能取代升息。

10.歐洲央行管委會成員、法國央行總裁Villeroy週二10/10日表示在以色列和哈馬斯衝突之際歐洲央行將對油價保持警惕不過通膨仍有明顯的下降趨勢。

11.歐央管理委員會成員、奧地利央行總裁Holzmann週二10/10日表示如果一切順利加息運動可能結束但如果出現額外衝擊，我們可能不得不再加息一次或兩次。

12.中國人民銀行週六10/7日下午公布9 月份外匯存底數據截至9 月底報3 1151兆美元較8月份大減450億美元連續兩個月下滑，並創下七個月以來最大單月降幅，外匯存底水平不但處於年內最低點，還完全回吐年內上升的規模。

【群益證-股神交易爭霸戰】人類、程式雙戰線，總獎品超過300萬！活動詳情>>https://reurl.cc/Ye3q5n

※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。