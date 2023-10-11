應用電腦專案緩回溫 輔信Q3營收雙增

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全球景氣下行壓力雖未褪，輔信科技（2405）第三季在應用電腦專案（迷你電腦／工業電腦）業務已見緩步回溫帶動下，單月營收動能轉為年正成長，單季合併營收季增14.61％、年增10.17％，達4.55億元、站近五個季度來高點。

看好第四季為傳統電子旺季，且AI相關應用帶動的升級需求，將推進輔信在包括如專業影音、網路視訊監控、影像辨識、自動控制等領域產品線的多元應用，以擴大競爭優勢，並努力爭取更多專案訂單，加上旗下醫療事業拓展市場順利、業務維穩成長態勢，子公司暄達醫學之醫療級減壓氣墊床及負壓傷口治療機等產品出貨穩定，皆可望為其後市營運帶來穩健動能。

輔信指出，進入第三季後，雖全球通膨逐步趨緩，但仍處高原期，市場供需緩步恢復秩序，惟景氣循環下行壓力仍在，買氣尚未明顯復甦，儘管輔信已在應用電腦專案業務見回溫跡象，但尚未回復正常水準。其累計今年前三季合併營收仍較近年同期走弱、為12.75億元，年減幅收斂至4.25％。

輔信持續推動優化AI運算暨邊緣應用產品線與相關技術，並針對雲端整合、AI運算、資安、新能源、智動化與新基建等產業升級需求強化部署。憑藉其在硬體研發與系統整合之量能，搭配子公司暄達的醫材專業優勢，輔信近年亦已將IT能力延伸至醫療產業佈局，多款產品並已整合至醫療機構護理站資訊看板、病床旁資訊系統與醫療車應用等，並提供符合醫療安規的Panel PC系列產品，皆將有助其在科技醫療領域之發展。