《美股》分析：資金前進固定收益可考慮；以巴衝突利空有望淡化

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】美股分析：

●IMF（國際貨幣基金組織）預估，如果全球主要央行一直保持高利率水位，經濟下行的可能性將升溫，大概全球有5%銀行將面對此風險。另外，若全球經濟進入長時期低成長以及高通膨階段，會有另外30%的銀行業者財務狀況將備受打擊。不過，此報告是在最近以巴最新衝突前完成，未能反映近期中東緊張情勢。

●德意志銀行表示，可在2024年前增加持股，因為市場應已充分反映風險，而這些風險也會從危機轉變為轉機。相對於歐洲股市，美國股市還是保持中性較好。

●瑞銀認為，以巴最新衝突發生的此刻，地緣政治風險仍在持續，市場也將面臨著全球經濟成長趨緩現象。因此，繼續把資金放在固定收益上，而不是股票，可考慮購買5至10年期的優質債券商品。

●摩根士丹利指出，美國股市面臨的另個風險可能來自於財政方面的限制，目前聯準會還在跟高通膨搏鬥中。雖然美國政府上周勉強躲過馬上關門命運，但帶有財政紀律的彈性長期結構不穩，可能會對金融市場有不好影響。

●摩根大通表示，以巴爆發激烈衝突當然會給市場帶來部分不安。不過，隨著時間的流逝，依照以往經驗，此類地緣政治事件的長期影響性，日後通常可以在一定程度上獲得控制。