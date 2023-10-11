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Booking.com爆欠款 日飯店業集體喊告 官方回應了

圖／擷取自Booking.com官網
圖／擷取自Booking.com官網

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全球最大飯店預訂網站之一的「Booking.com」日本分公司遭爆積欠多國飯店業者款項，據悉多家日本飯店業者遭欠上百萬至千萬日元不等，且聯繫訂房網多時卻得不到回應，因此決定向荷蘭總公司及日本分公司提告求償。「Booking.com」日本官網昨（10日）晚間也緊急發布聲明，表示近期支付系統進行更新，本次款項積欠關鍵在於技術面問題，並對欠款旅宿業者致歉。

據日媒報導，包含東京及西日本多家飯店業者表示，已被Booking.com積欠1至2個月款項，規模大小從300萬日圓至1,000萬日圓（約新台幣65萬至216萬元）不等，甚至有業者聲稱欠款金額達1,500萬日圓（約新台幣323萬元），業者因此需先自行吸收相關成本，以致嚴重影響飯店營運，員工薪水支付也因此受到影響，甚至傳聞有飯店因此倒閉。在多次詢問未果之後，決定向荷蘭總公司與日本分公司提出集體訴訟求償。

原告團委任律師之一的加藤博太郎則表示，欠款狀況時有所聞，但如此鉅額規模還是第一次，鑒於日本旅遊產業正邁向復甦，他認為盡快提出集體訴訟、解決爭議是比較好的做法。

而在提起訴訟後，Booking.com日本分公司也隨即發出聲明，表示近期網站進行系統更新，包括支付平台轉移等，並對因技術問題導致款項積欠表達歉意。

Booking.com說明，目前部分支付作業已恢復正常，但仍有部分業者受影響，總部正在個別處理中，而若尚有未收到款項業者，可與網站對應窗口直接聯繫。

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