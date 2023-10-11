世界經濟未走出疫後復甦階段 IMF：對陸房地產危機感到不安

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據美國之音報導，IMF國際貨幣基金組織10日下調中國大陸和歐元區的經濟增長前景預測，並表示，儘管美國經濟表現強勁，但全球整體經濟增長依然疲軟，且不平衡。IMF在新發佈的《世界經濟展望報告》中，將今年的全球經濟增長幅度預測維持在去年的3％水平，但將2024年的增長預期從七月預測的3％下調至2.9％，大大低於2022年3.5％的增速。

IMF首席經濟學家皮埃爾－奧利維耶．古蘭沙（Pierre-Olivier Gourinchas）表示，全球經濟還處於新冠病毒疫情、俄烏戰爭和去年爆發的能源危機之後的復甦過程中，增長參差不齊的走勢意味著中期增長前景乏力。

古蘭沙表示，雖然經濟預測一般來說是軟著陸，但該機構仍然對大陸房地產危機、大宗商品價格波動、地緣政治分裂和通貨膨脹上行等風險感到不安。

正當全球190個國家的官員在摩洛哥馬拉喀什參加IMF和世界銀行年會之際，以色列和巴勒斯坦之間爆發衝突，給世界經濟帶來了新的風險。

古蘭沙告訴路透，現在評估這場地緣政治的嚴重升級會對世界經濟帶來怎樣的影響還為時尚早，「這取決於局勢將如何演變，存在許多我們甚至還沒有探索過的很不一樣的可能性，所以我們現在還不能作出任何評估。」

這位經濟學家表示，IMF正在觀察局勢的發展。他說，油價在最近幾天已經上漲了大約4％，這反映了市場對石油生產和運輸可能會受到影響的擔憂。

根據IMF研究，石油價格每上漲10％，將會減少次年全球經濟增長0.2個百分點，推高全球通貨膨脹0.4個百分點。

不過，古蘭沙還指出，世界經濟展具有一定的韌性，雖然最近兩三年接連發生了多種嚴重衝擊，「但增長並沒有停止，只是表現的不那麼強勁而已」。

古蘭沙在新聞發佈會中指出，世界經濟的中期增長前景較為「暗淡」，特別是發展中國家。IMF對2028年的全球經濟增長預測為3.1％。

古蘭沙說，不確定性、地緣經濟分散、生產率增長乏力、人口增長放緩，所有這一切，導致世界中期經濟增長速度變緩。