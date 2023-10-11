《金融股》業績燙「金」 投信連14買、外資轉向也搶它

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【時報記者任珮云台北報導】投信連續14個交易日買超第一金(2892)，而外資上周也出現連2天買超第一金；第一金累計前三季稅後自結純益190.27億元，年增15.8％，累計EPS為1.4元。

有鑑於國際油價節節高升，自今年6月以來，布蘭特原油漲幅已逾25％。第一金旗下第一銀行統計使用加油優惠之卡友，每月簽帳金額較未使用者高出1.4倍，推薦刷「桃園市市民卡聯名卡」單筆加油滿300元，且完成指定任務可加贈6％回饋，最高可獲得29.6％回饋，卡友還可享有每日2小時免費停車。

第一銀表示，12月底前，持該行實體信用卡於中油直營站加油，單筆消費滿800元，享3％刷卡金回饋，每戶每月回饋上限100元，每月限量3000名。此外，全國與台亞加油站不論是人工或自助加油也有天天降價優惠，全國每公升最高降1.2元，台亞每公升最高降1.1元，等同3.6％回饋。

第一銀表示，市區停車費也是一筆可觀的開銷，年底前刷一銀桃園卡，近一期帳單新增消費滿7000元，當月享嘟嘟房、台灣聯通全臺灣逾500個停車場，天天2小時免費停車優惠。以信義區停車每小時逾100元試算，一個月可節省6000元停車費，不僅獲得生活中的小確幸，還可天天賺回饋。