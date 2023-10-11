廣達、緯創等AI股嚇甩磨？分析師爆大利多 但1事恐豬羊變色

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【旺得富理財網 李宗莉】輝達（Nvidia）執行長黃仁勳雖因以巴衝突取消10/15在以色列登場的人工智慧高峰會（AI SUMMIT），但傳出仍會如期出席10/18鴻海科技日活動，分析師指出，將可帶動廣達、緯穎、技嘉、緯創等AI股再創一波熱潮，但提醒比起以阿衝突，美國周四將公布9月CPI，若未較8月年增3.7%回落，代表通膨難遏，Fed年底再升息機率增加，是短線牽動全球股市的最重要因素。

摩爾投顧分析師楊育華認為，以巴衝突雖引發全球關注，但因為並非首見，而是長久存在的問題，且雙方實力差距懸殊，加上國際聲浪一面倒，從美股走高就知道很快能解決，代表恐慌氛圍並不嚴重。

對照以巴地緣政治危機，他認為美國9月非農就業數據新增33.6萬人，大幅高於市場預期17萬人，顯示就業數據好過預期，通膨壓力大增，年底前再次升息的疑慮未除，現在最重要的就是10/12晚上8點半要公布的9月CPI，若能較8月的年增3.7%回落，就可縮小升息空間，直言這件事比以巴衝突更重要，畢竟美國的利率政策，才是牽動全世界股市最重要的因素。

再看台股重心的AI股，上周起陸續公布9月營收，緯穎月減19.2%，看似不好但根本不用緊張，因為完全符合上一次法說內容，公司本來就明確表示，下半年看法就是比較偏保守觀望，AI伺服器出貨時間會落在今年年底。

至於技嘉部分，9月營收月增36.3%，創下歷史新高，但這也符合市場預期，營收很好卻也不用特別興奮，畢竟上次公布8月營收時，月增率37.3%，創下19個月來新高，隔天股價卻是開高走低，就是因為符合市場預期。

展望AI股後市，楊育華認為，黃仁勳來台參加鴻海科技日，可望帶動AI供應鏈再衝上一波熱潮，技嘉、廣達、緯創等指標股，若在上漲過程中，遇到壓力區也不用太過緊張。

市場則預料，除AI伺服器外，鴻海本次可能揭露更多的自駕電動車合作計畫，與廣達較勁意味濃。且除黃仁勳外，也傳出輝達車用產品部門副總裁Rishi Dhall也將連袂站台，鴻海創辦人郭台銘則因投入總統大選而缺席。

鴻海今年科技日（HHTD）喊出活動規模最大、展區內容最豐富，以智慧城市、智慧製造、智慧EV為3大展示主軸，除發表新款電動車外，AI、半導體及低軌衛星等相關布局，也受關注。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。