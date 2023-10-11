中東戰火 石油卻一日行情？專家曝2大關鍵能源危機不會重演

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【旺得富理財網 王順泉】激進的巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」上周六突襲以色列，造成重大傷亡，以色列隨即展開報復性空襲，宣布進入戰爭狀態，揭開第6次中東戰爭序幕。市場關注戰爭造成油價波動，是否讓全球通膨雪上加霜，特別是「石油危機」是否重演？成為市場關注焦點。

國際油價周一應聲暴漲，一度飆升逾5%，布蘭特原油周一最高觸及每桶89美元關卡、昨天回落至87.7美元；西德州原油周一衝破87美元、昨回落至86美元以下。

軍事專家分析，相較過往幾次的中東戰爭，第一次牽涉7個阿拉伯國家、第2~5次以色列對手是埃及、敘利亞、黎巴嫩等國家以及巴解組織；但此次攻擊以色列的哈瑪斯並非「國家等級」的武裝團體，雖然背後可能有伊朗或其他大國暗助，但軍事實力相較以往的中東戰爭，影響相對有限。

此外，1970年代中東戰爭、石油危機造成劇烈通膨，有一關鍵因素是美國石油能源無法自給。但如今，美國頁岩油開發技術成熟，對中東石油的倚賴程度，早已不復當年。

此外，以巴衝突爆發後，美國聯準會（Fed）官員發表鴿派談話，美國公債殖利率攀升壓力趨緩和，美國股市昨收紅，帶動台股早盤上漲逾百點。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic)表示，Fed目前政策已具有適當的限制性，且即使Fed的升息行動會導致經濟放緩並壓低通膨，未來也不會出現經濟衰退。國內經濟學家也表示，美國從石油市場的買方，近年已轉為賣方，且Fed利率政策還有餘裕，不必急著升息，美國要陷入「停滯性通膨」陷阱還有很長一段距離。

※免責聲明：文中所提之內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。